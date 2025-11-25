Alex Marquez Ungkap Firasat Kemenangan MotoGP Pertamanya di Jerez

Alex Marquez mengatakan dia bangun pada hari Minggu di Jerez dengan keyakinan akan kemenangan MotoGP pertamanya.

Alex Marquez, 2025 Spanish MotoGP
MotoGP Spanyol di Jerez sudah menjadi akhir pekan favorit Alex Marquez bahkan sebelum ia meraih kemenangan MotoGP pertamanya di hadapan 100 ribu fans tahun ini.

Setelah membuka musim dengan delapan kali finis kedua dari sembilan balapan, termasuk di Sprint Race Jerez hari Sabtu, Alex mengungkap bahwa dia memiliki firasat untuk memenangkan balapan MotoGP pertamanya.

"Bagi saya, itu adalah Grand Prix terbaik tahun ini," kenang Alex, yang kemudian memenangkan tiga Grand Prix pada tahun 2025 dan finis di posisi kedua kejuaraan dunia di belakang Marc.

"Setiap kali ditanya tentang GP favorit saya, bahkan sebelum saya menang, saya selalu menjawab sama: 'Jerez'. Itu selalu menjadi etape putaran impian bagi setiap pembalap Spanyol untuk meraih kemenangan MotoGP pertama mereka, dan saya cukup beruntung bisa melakukannya di sana.

"Faktanya, ada begitu banyak tanda sepanjang akhir pekan - saya cepat, merasa baik, itu adalah [sponsor pribadi] Estrella Galicia 0,0 Grand Prix… 

"Ada begitu banyak tanda sehingga bahkan sebelum balapan, saat saya berganti pakaian, saya memberi tahu José [Carrión], asisten saya: 'Saya akan menang hari ini.'"

“Dia gugup, memberi tahu teknisi saat saya menuju grid, dan semua orang mulai gugup! Tapi Anda melihatnya, Anda membayangkannya terjadi…

"Tentu saja, faktor eksternal dapat berperan, tetapi ketika semuanya terasa begitu jelas, tidak ada yang salah.

“Sikap itu adalah sesuatu yang harus Anda praktikkan, terutama selama pramusim - saat itulah Anda menentukan nada untuk tahun Anda, level Anda, perasaan Anda di atas motor.

“Setelah pramusim, kami sudah mendapatkan hasil yang kuat, sering finis kedua, dan kami bahkan memimpin klasemen di Austin.

“Kerendahan hati, bersama dengan keinginan yang terus-menerus untuk menginginkan sedikit lebih, itulah yang saya yakini membawa saya meraih kemenangan di Jerez.”

Alex merangsek maju dari posisi keempat, lalu mengambil alih pimpinan dari Fabio Quartararo di lap ke-11 dari 25 lap.

Sementara itu, Marc tersingkir dari persaingan kemenangan setelah melakukan kesalahan di awal balapan.

Alex melanjutkan kemenangannya di Jerez dengan kemenangan grand prix kandang lainnya, di Catalunya, lalu kemenangan ketiganya musim ini di Sepang.

