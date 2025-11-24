Bagnaia Mendorong Persatuan Antara Pembalap MotoGP dan Dorna

Juara dunia MotoGP dua kali, Francesco Bagnaia, menyerukan persatuan antara pembalap dan promotor seri, Dorna Sports, "agar terus berkembang".

Berbeda dari Formula 1 yang sudah memiliki GPDA (Grand Prix Driver Association), para pembalap MotoGP tidak memiliki serikat resmi meski ada dorongan nyata dalam beberapa tahun terakhir untuk menyatukan para pembalap dalam berbagai topik.

Menyusul insiden serius yang melibatkan Noah Dettwiler dan Jose Antonio Rueda sebelum balapan Moto3 di Malaysia, beberapa pembalap MotoGP angkat bicara tentang bagaimana kejuaraan tersebut berlangsung dan sisa balapan.

Bagnaia adalah yang paling vokal, dengan pembalap Ducati tersebut tidak senang karena balapan Moto3 tetap dilanjutkan setelahnya.

Ia bahkan murka saat diberi tahu bahwa kedua pembalap harus dirawat di tempat kejadian karena serangan jantung, meski siaran TV menyatakan kedua pembalap dalam kondisi sadar.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Isu serikat pembentukan serikat pembalap sudah dibahas berkali-kali, dan Bagnaia kembali ditanyai tentang hal itu saat Grand Prix Valencia.

“Sejujurnya, ini sulit,” ujarnya. “Selalu sulit untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari luar.

“Setiap orang bisa punya sudut pandang. Anda seorang jurnalis, jadi Anda selalu punya sudut pandang yang berbeda.

“Tapi ini sulit, saya rasa sulit untuk membuat keputusan di saat-saat seperti ini, dan mereka berusaha mengelola semuanya dengan cara terbaik untuk acara dan untuk para pebalap.

“Tidak selalu kedua hal itu sejalan, jadi kami bisa terus membicarakannya dan kami sudah melakukannya sejak bertahun-tahun lalu.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Tapi memang seperti ini. Saya pikir, lebih dari sebelumnya, kami perlu bersatu dengan Dorna agar kejuaraan ini bangkit kembali karena, saat ini, kejuaraan ini tidak akan turun, tetapi semuanya berubah sehingga kami harus sangat bersatu untuk terus berkembang.”

Saat para pembalap tidak memiliki serikat pekerja resmi di MotoGP, ada serikat pekerja untuk tim independen (IRTA) dan pabrikan (MSMA).