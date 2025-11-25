Oliveira Berhutang Budi dengan KTM selama Berkarier di MotoGP

Pemenang Grand Prix MotoGP lima kali Miguel Oliveira mengatakan ia "berhutang budi" kepada KTM "karena mereka sangat membantu saya sepanjang karier saya".

Pembalap asal Portugal ini berkompetisi selama tujuh musim di ketiga kelas kejuaraan dunia sebagai bagian dari tim KTM.

Ia membalap untuk skuad Ajo di Moto3 pada tahun 2015, dan finis di posisi kedua klasemen setelah paruh kedua musim yang mengesankan.

Oliveira kembali ke KTM pada tahun 2017, lagi-lagi bersama skuad Ajo, di Moto2, memenangkan enam balapan dan finis di posisi tiga teratas klasemen selama dua musim.

Ia menjalani debut MotoGP pada tahun 2019 bersama tim Tech3 yang disokong KTM, memenangkan Grand Prix pertamanya bersama skuat Prancis tersebut tahun 2020 di Austria, sebelum kembali menang pada balapan kandang di Portugal.

Oliveira menang tiga kali lagi bersama tim pabrikan KTM pada tahun 2021 dan 2022, sebelum meninggalkan tim untuk bergabung dengan RNF Aprilia pada tahun 2023.

“Saya telah menjalani karier yang tidak banyak pembalap bisa katakan telah mereka menangkan di berbagai kategori,” ujarnya saat perpisahan MotoGP di Valencia. “Saya merasa terhormat telah melakukan itu.

“Saya pernah berada di tim yang bagus, tim yang membantu saya mencapai potensi terbaik saya, terutama di Moto2, Moto3.

“Saya berhutang budi kepada KTM karena mereka sangat membantu saya sepanjang karier saya.

“Dan begitu banyak orang lain, begitu banyak tim, begitu banyak orang yang telah membantu saya mengeluarkan potensi terbaik saya dalam hal berkendara dan membantu saya mengembangkan diri secara teknis.

“Apa pun yang saya capai di masa depan akan menjadi hasil dari semua pengalaman masa lalu.”

Oliveira bandingkan KTM, Aprilia, dan Yamaha

Oliveira akan membalap untuk BMW di World Superbike tahun depan, setelah menjalani musim MotoGP terakhir yang sulit bersama Pramac Yamaha.

Setelah merasakan pengalaman mengendarai KTM, Aprilia, dan Yamaha selama berkarier di MotoGP, Oliveira membandingkan ketiga motor tersebut.

“KTM adalah motor yang bagus dengan mesin yang bertenaga, dan di hari yang baik grip belakang yang sangat, sangat baik,” tambahnya. “Jadi, rasanya fantastis untuk dikendarai. Di lintasan basah, motor ini hampir tak terkalahkan.

“Aprilia adalah perpaduan antara motor yang sangat cepat di tikungan berkecepatan tinggi.

"Mungkin mesinnya tidak sekuat itu, dan motor ini cukup tangguh untuk dikendarai. Tapi, jika Anda berkendara dengan mulus dan memahaminya dengan baik, motor ini cepat.

“Yamaha ini sangat ramah bagi pengendara, tetapi masalahnya terutama pada tenaganya, dan cengkeraman belakangnya cukup buruk.”