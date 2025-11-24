Martin Tegaskan Musim 2025 yang Buruk Tidak Menentukan Kariernya

Tahun 2025 Jorge Martin didominasi oleh masalah cedera.

Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Valencia test
Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Valencia test
© Gold and Goose

Jorge Martin dari Aprilia menyebut musim MotoGP 2025 sebagai "tahun yang buruk", tetapi menegaskan hal itu "tidak akan menentukan karier saya".

Pembalap Spanyol itu terjun bebas dari puncak kejayaan gelar MotoGP 2024 bersama Pramac Ducati menuju tahun 2025 di Aprilia yang dimulai dengan dua cedera serius.

Ia melewatkan tiga putaran pertama sebelum akhirnya dinyatakan absen hingga menjelang jeda musim panas ketika ia mengalami kecelakaan hebat saat kembali di Grand Prix Qatar.

Ia kembali untuk kedua kalinya di Grand Prix Ceko, setelah mengatasi perselisihan kontrak dengan Aprilia, dan membuat kemajuan yang baik dalam beradaptasi dengan RS-GP di putaran-putaran berikutnya.

Posisi terbaiknya musim ini didapat di Grand Prix Hungaria di posisi keempat, mengisyaratkan hasil yang lebih baik menuju akhir musim.

Posisi keempat terbaik musim ini diraih di Grand Prix Hungaria, mengisyaratkan hasil yang lebih baik di putaran-putaran terakhir.

Namun, ia mengalami patah tulang bahu yang rumit usai terlibat kecelakaan di awal Sprint Race Motegi, dan terpaksa menepi hingga balapan terakhir di Valencia.

Belajar lebih banyak dari tahun kemenangan gelarnya

Melihat lagi musim 2025 yang sulit, Martin mengaku dia justru belajar lebih banyak dari musim kemenangan gelarnya tahun lalu.

"Saya hanya belajar sedikit dari tahun lalu – tahun ketika saya dinobatkan sebagai juara," katanya. "Dari tahun ini, saya belajar lebih banyak.

"Jika ada satu hal yang saya yakini, itu adalah saya akan menjadi lebih baik, saya akan berkompetisi lebih baik, saya akan makan lebih baik, dan saya akan berlatih lebih baik.

"Tahun ini telah memberi saya itu, bukan tahun lalu. Saya telah belajar bahwa saya mencintai olahraga ini lebih dari yang pernah saya bayangkan, karena setelah tahun seperti ini, saya bisa saja menunggu hingga Februari untuk kembali bersepeda.

"Tapi tahun yang buruk ini tidak akan menentukan karier saya."

Martin Tegaskan Musim 2025 yang Buruk Tidak Menentukan Kariernya
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Latest News

MotoGP News
Martin Tegaskan Musim 2025 yang Buruk Tidak Menentukan Kariernya
1h ago
Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Valencia test
F1 News
Penilaian Brutal Fernando Alonso Terhadap GP Las Vegas
1h ago
Fernando Alonso
MotoGP News
Bagnaia Mendorong Persatuan Antara Pembalap MotoGP dan Dorna
1h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Valencia test
MotoGP News
Statistik MotoGP 2025 Menunjukkan Turunnya Dominasi Ducati
2h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP News
Prediksi Berani Pemenang MotoGP untuk Pertarungan Rookie 2026
2h ago
Toprak Razgatlioglu, Pramac Yamaha, 2025 Valencia test

More News

MotoGP News
Dua Pemenang Moto2 ini Dianggap Siap untuk Naik ke MotoGP
5h ago
Manu Gonzalez, 2025 Portuguese Moto2
MotoGP News
MotoGP Kembali Membahas Kemungkinan Balap di Trek Jalanan
6h ago
Carmelo Ezpeleta, Dorna Sports CEO
MotoGP News
Aprilia Tak Punya Waktu untuk Memahami Paket Aero Barunya
7h ago
Marco Bezzecchi, 2025 MotoGP Valencia Test. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Marc Marquez Diperingatkan Soal Tantangan "Umur" di MotoGP
7h ago
Marc Marquez, 2025 MotoGP Valencia Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
F1 News
McLaren Minta Maaf ke Norris dan Piastri atas DSQ Las Vegas
8h ago
Norris and Piastri were excluded for a technical infringement