Martin Tegaskan Musim 2025 yang Buruk Tidak Menentukan Kariernya

Jorge Martin dari Aprilia menyebut musim MotoGP 2025 sebagai "tahun yang buruk", tetapi menegaskan hal itu "tidak akan menentukan karier saya".

Pembalap Spanyol itu terjun bebas dari puncak kejayaan gelar MotoGP 2024 bersama Pramac Ducati menuju tahun 2025 di Aprilia yang dimulai dengan dua cedera serius.

Ia melewatkan tiga putaran pertama sebelum akhirnya dinyatakan absen hingga menjelang jeda musim panas ketika ia mengalami kecelakaan hebat saat kembali di Grand Prix Qatar.

Ia kembali untuk kedua kalinya di Grand Prix Ceko, setelah mengatasi perselisihan kontrak dengan Aprilia, dan membuat kemajuan yang baik dalam beradaptasi dengan RS-GP di putaran-putaran berikutnya.

Posisi terbaiknya musim ini didapat di Grand Prix Hungaria di posisi keempat, mengisyaratkan hasil yang lebih baik menuju akhir musim.

Namun, ia mengalami patah tulang bahu yang rumit usai terlibat kecelakaan di awal Sprint Race Motegi, dan terpaksa menepi hingga balapan terakhir di Valencia.

Belajar lebih banyak dari tahun kemenangan gelarnya

Melihat lagi musim 2025 yang sulit, Martin mengaku dia justru belajar lebih banyak dari musim kemenangan gelarnya tahun lalu.

"Saya hanya belajar sedikit dari tahun lalu – tahun ketika saya dinobatkan sebagai juara," katanya. "Dari tahun ini, saya belajar lebih banyak.

"Jika ada satu hal yang saya yakini, itu adalah saya akan menjadi lebih baik, saya akan berkompetisi lebih baik, saya akan makan lebih baik, dan saya akan berlatih lebih baik.

"Tahun ini telah memberi saya itu, bukan tahun lalu. Saya telah belajar bahwa saya mencintai olahraga ini lebih dari yang pernah saya bayangkan, karena setelah tahun seperti ini, saya bisa saja menunggu hingga Februari untuk kembali bersepeda.

"Tapi tahun yang buruk ini tidak akan menentukan karier saya."