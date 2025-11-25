Espargaro Jelaskan Kelemahan KTM atas Ducati di Tikungan

Pol Espargaro menjelaskan fase tikungan di mana KTM tak mampu menandingi Ducati.

Pol Espargaro, Fabio di Giannantonio, 2025 Portimao MotoGP
Pol Espargaro, Fabio di Giannantonio, 2025 Portimao MotoGP

Pada penampilan MotoGP terakhirnya musim ini di Portimao, pembalap penguji sekaligus pengganti KTM, Pol Espargaro, berhasil mengonfirmasi area spesifik yang perlu ditingkatkan RC16 jika dibandingkan Ducati.

Espargaro menghabiskan sebagian besar Grand Prix Portugal di belakang Ducati VR46 milik Fabio di Giannantonio, dalam perjalanannya menuju posisi kesepuluh.

Cara pembalap Italia itu dengan cepat memutar GP25 di tengah tikungan panjang 180 derajat kedua terakhir menarik perhatian Espargaro.

"Saya memiliki Di Giannantonio di depan selama beberapa putaran, dan ada beberapa tempat seperti Tikungan 14 di mana Anda berbelok, dan di tengah tikungan mereka menyentuh gas dan langsung berputar," kata Espargaro.

"Ini bukan masalah besar. Ini masalah kecil. Saya yakin ini masalah aero. Saya rasa kami sudah menguasainya - kami tahu cara menguasainya dan telah memperbaikinya untuk tahun depan.

"Tapi rotasi di tengah tikungan inilah yang memungkinkan mereka sedikit lebih cepat mengendalikan motor [lebih awal].

"Dan kemudian efeknya terus meningkat saat keluar tikungan, dan itulah yang kami lewatkan."

 

Meskipun yakin KTM akan melangkah maju dengan mesin 2026-nya, Espargaro mengakui mereka tidak tahu apa yang juga dimiliki pabrikan lain.

"Saya tahu apa yang akan kami tawarkan kepada para pembalap dan itu menjanjikan," kata Espargaro. "Jadi kami akan melangkah maju, tetapi kami tidak tahu apa yang akan ditawarkan pabrikan lain.

"Apa yang akan ditawarkan Ducati, [bahkan] jika mereka tidak memiliki banyak sumber daya untuk diinvestasikan karena mereka tidak memiliki konsesi. Namun Honda mengalami peningkatan yang cukup pesat, Yamaha terus berkembang, dan Aprilia sudah bagus.

"Melihat performa dan motor kami, hal-hal yang akan datang, kami akan melangkah maju dan Pedro [Acosta] berada di momen yang luar biasa. Jika kami dapat memanfaatkan momentum itu, semoga tahun depan akan sangat bagus."

Acosta, yang sempat berada di posisi ke-13 klasemen kejuaraan dunia setelah COTA, berhasil bangkit dan finis di posisi keempat klasemen akhir 2025 dengan 12 podiumnya (Sprint dan GP) diraihnya di paruh kedua musim.

Pembalap Spanyol itu kemudian menjadi yang tercepat kelima pada tes pasca-balapan di Valencia, tetapi bahkan lebih dekat dengan posisi teratas dalam hal kecepatan rata-ratanya:

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

