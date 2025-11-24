Prediksi Berani Pemenang MotoGP untuk Pertarungan Rookie 2026

Musim 2026 akan memperlihatkan pertarungan dua rookie kelas atas di MotoGP.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Yamaha, 2025 Valencia test
© Gold and Goose

Mantan pemenang MotoGP Alex Barros membuat prediksi berani soal pertarungan Rookie of The Year, di mana Diogo Moreira akan mengungguli juara WorldSBK tiga kali Toprak Razgatlioglu.

Moreira menjadi salah satu prospek terpanas di paddock selama beberapa tahun terakhir, dan menjadi salah satu figur sentral dalam bursa pembalap 2026 pada musim panas.

Menandatangani kontrak tiga tahun untuk melangkah ke MotoGP musim depan bersama LCR, Moreira akan naik ke kelas para raja sebagai juara dunia Moto2.

Tahun debutnya juga bersamaan dengan kembalinya Grand Prix Brasil ke kalender, 22 tahun setelah paddock MotoGP menyambangi negeri Samba.

Debut MotoGP Moreira telah menghadirkan antusiasme tinggi di Brasil, dengan seniornya Alex Barros - pemenang tujuh kali balapan kelas premier - bercerita kepada Motosan tentang bagaimana Moreira telah mencuri perhatiannya sejak usia dini.

"Dia terjatuh di tikungan pertama dalam balapan motocross dan finis kedua," kata Barros. "Saya melihat hal itu di matanya; pantang menyerah."

Ia menambahkan: "Dia datang dalam kondisi siap: bakat, kecepatan, dan mentalitas. Di MotoGP, bersiap adalah keuntungan besar."

Barros jagokan Moreira untuk kalahkan Toprak Razgatlioglu

Lawan Moreira dalam pertarungan Rookie of The Year MotoGP 2026 adalah juara dunia WorldSBK tiga kali Toprak Razgatlioglu.

Setelah bertahun-tahun menjadi pusat rumor MotoGP, superstar Turki ini mewujudkan kepindahannya ke MotoGP dengan menandatangani kontrak bersama Pramac Yamaha.

Razgatlioglu digadang-gadang banyak pihak akan menjadi bintang pada tahun 2026, meskipun perekrutannya ada kaitannya dengan tujuan pengembangan motor 2027 dengan ban Pirelli.

Namun Barros mendukung Moreira untuk mengalahkan Razgatlioglu dalam pertarungan Rookie of The Year, karena ia yakin juara bertahan Moto2 itu lebih cocok untuk MotoGP.

“Tanpa bermaksud tidak sopan, tapi Diogo lebih cocok untuk kategori ini," klaim Barros. “Diogo akan menjadi rookie of the year. Dan itu baru permulaan untuk Brasil.”

Satu hal yang terlewatkan oleh Barros dalam pertarungan ini adalah fakta bahwa Yamaha akan meluncurkan V4 terbarunya musim depan, yang masih dalam tahap awal pengembangan.

Sementara itu, Honda telah mengambil langkah maju yang signifikan pada tahun 2025 sehingga berhasil naik peringkat konsesi dan menyamai KTM dan Aprilia.

Yamaha telah mengakui bahwa paruh pertama tahun depan akan berfokus pada pengembangan motor sebelum mereka dapat mulai memikirkan hasil.

Oleh karena itu, Moreira - secara teori - memulai musim depan dengan keunggulan motor atas Razgatlioglu.

