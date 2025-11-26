Alex Rins Klaim Yamaha V4 "Lebih Baik" di Area Kunci pada Tes Valencia

Saat sebagian besar pembalap melakukan time-attack di sore hari, Alex Rins fokus ke pengaturan dan pengumpulan data untuk mesin YZR-M1 V4, yang akan menjadi tunggangan baru Yamaha tahun depan.

Pembalap Spanyol itu melanjutkan pekerjaan itu pada hari Rabu, bersama para pembalap Yamaha lainnya, dalam tes privat di Valencia.

“Saya tidak mencoba ban Soft hari ini. Saya rasa saya satu-satunya yang tidak mencobanya,” kata Rins, yang mengakhiri hari di posisi ke-19, terpaut 1,347 detik di belakang pemuncak klasemen, Raul Fernandez.

Namun, mantan pemenang balapan Suzuki dan Honda ini merasa terpacu oleh kemajuan yang dicapai sejak pertama kali mencoba prototipe di Misano pada bulan September.

“Motornya sedikit membaik. Saya merasa lebih baik daripada di Misano,” kata Rins. “‘Shock perpindahan gigi’ yang kami alami kini lebih baik.

“Kami tidak menyelesaikan banyak putaran karena kondisi di pagi hari, tetapi putaran yang kami lakukan adalah putaran yang sebenarnya. Kami mencoba banyak pengaturan: Pivot ke atas, pivot ke bawah, motor pendek, motor panjang.

“Saya menghabiskan hari itu dengan lebih memikirkan dasar daripada memasang ban Soft dan melakukan time attack. Secara keseluruhan, saya merasa cukup baik. Titik awal yang baik untuk besok.”

Rekan setimnya, Fabio Quartararo, mencatatkan waktu terbaiknya dengan mesin V4 di posisi ke-15, tetapi hanya terpaut 0,554 detik dari pemuncak klasemen.

Meskipun Yamaha menggunakan mesin V4 yang ada saat ini dengan output daya yang konservatif, Rins menekankan traksi sebagai target besar berikutnya.

“Masih sedikit kurang kecepatan – itu normal. Dan target saya untuk besok adalah mencoba menemukan traksi, karena kami sedikit kesulitan,” ujarnya.

“Kami dapat mengendalikan motor lebih baik daripada dengan Inline4, karena pergerakannya lebih sedikit, guncangannya lebih sedikit. Tetapi dengan mengendalikan motor seperti ini, kami tidak dapat menemukan traksi. Jadi, itulah target utama untuk besok.”

Namun, performa pengereman sudah merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan YZR-M1 Inline4 pendahulunya.

“Pengeremannya jauh lebih baik daripada Inline4,” kata Rins. “Masalah dengan Inline4 adalah kami menghentikan motor hanya dengan ban depan.

“Dengan [V4] ini, kami bisa menggunakan kedua ban dan begitu mengerem, motornya sedikit miring, dan ini sangat membantu. Saya merasa cukup baik.”

Rins juga menambahkan ia "terkejut" dengan seberapa baik sistem pengereman mesinnya bekerja.

Sementara itu, hari Selasa juga menjadi debut publik pebalap baru Yamaha MotoGP, Toprak Razgatlioglu, yang mencatatkan waktu tercepat ke-18 untuk Pramac.

"Saya cukup terkesan dengan laptimenya," kata Rins. "Mereka bilang dia memasang ban Soft untuk melakukan time attack. Tapi itu perlu dilakukan. Jadi ya, saya cukup terkejut dengan penampilan keduanya [tahun ini] di motor MotoGP."

Para pembalap selanjutnya kembali ke V4 di Sepang Shakedown pada akhir Januari, di mana pembaruan mesin besar diharapkan.