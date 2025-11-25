Tes Valencia Berjalan Positif, Aldeguer Waspadai Kondisi 'Palsu'

Pemenang balapan MotoGP Fermin Aldeguer mengatakan tim Gresini-nya berhasil meningkatkan grip ban di tes Valencia, meskipun ia waspada terhadap kondisi "palsu".

Pebalap berusia 20 tahun itu menikmati musim rookie yang mengesankan dengan motor satelit Ducati yang berusia satu tahun di Gresini, dengan meraih kemenangan Grand Prix Indonesia.

Mengakhiri tahun 2025 sebagai rookie terbaik, Aldeguer melanjutkan performa kuatnya di tes pasca-musim hari Selasa di Valencia, di mana ia finis di posisi keempat secara keseluruhan setelah 55 putaran.

Aldeguer akan mengendarai GP25 tahun depan, tetapi memiliki paket yang "sangat mirip" dengan yang ia pakai saat balapan di tes, kecuali paket aero berbeda dan beberapa modifikasi elektronik.

Salah satu fokus utama program uji cobanya adalah menyiapkan motor agar bekerja lebih baik dalam kondisi grip rendah.

Namun, ia menekankan bahwa temuan tim akan "sedikit palsu" karena cengkeraman di trek dari balapan akhir pekan sebelumnya.

"Sedikit berbeda di bagian aerodinamika, dan beberapa hal lain di bagian elektronik," kata Aldeguer ketika ditanya apa yang ia kerjakan. "Tapi sejujurnya, semuanya sangat mirip.

"Saya melanjutkan dengan basis GP24 yang bagus, hanya dengan beberapa hal.

"Perasaannya sangat bagus. Kami mencoba beberapa hal untuk kecepatan, dan ketika cengkeraman kami tidak terlalu kuat.

"Tapi saat tes setelah balapan, cengkeramannya selalu ada, jadi agak palsu.

Ia menambahkan: “Saya lebih banyak bekerja di bagian elektronik daripada di set-up, karena saya punya dasar yang kuat untuk set-up-nya.

“Kami harus lebih fokus pada bagian elektronik, membuat peta yang berbeda untuk time attack dan untuk balapan, bagaimana menggunakan gas dan kontrol traksi.”

Tes yang hampir berakhir dengan bencana

Flying lap dengan ban baru di menit-menit akhir pada hari Selasa (18/11) menempatkan Aldeguer di posisi teratas, sebelum ia hampir terjatuh di tikungan terakhir.

Menampilkan penyelamatan impresif di bagian depan, ia menjelaskan: “Pada akhirnya, saya mengerem di titik yang sama, tetapi yang pasti suhu di titik ini menurun.

“Matahari tidak ada di sana. Saya tidak tahu. Saya mengerem di titik yang sama, tetapi memang benar saya tiba dengan kecepatan lebih tinggi dengan ban belakang baru.

“Tapi, ya, jika kami tidak finis pertama hari ini dan kami memulai musim dengan cara yang sama, saya akan senang.”