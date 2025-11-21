Aprilia Ungkap Tujuan dari Perubahan Radikal Aerodinamika RS-GP

Aprilia memperkenalkan paket aero baru pada tes MotoGP Valencia, evolusi paling radikal yang dibawa ke tes pascamusim oleh pabrikan mana pun.

Paket aero baru ini mencakup sayap depan yang dirombak total, fairing samping baru yang memiliki saluran downwash lebih besar daripada versi 2024, dan juga dua opsi sayap belakang yang berbeda.

Direktur Teknis Aprilia Racing, Fabiano Sterlacchini, menjelaskan bahwa paket baru ini merupakan bagian dari filosofi pengembangan aero yang lebih luas untuk meningkatkan performa RS-GP di semua aspek, alih-alih hanya pada satu aspek tertentu.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Pada dasarnya, salah satu karakteristik pengembangan aerodinamis adalah [...] 'memperbesar covernya'," kata Sterlacchini, setelah tes Valencia.

"Jadi, misalnya, cukup jelas bahwa Anda memiliki top speed yang lebih baik, dalam hal performa, Anda tidak banyak meningkatkan waktu putaran, tetapi lebih mudah untuk menyalip dan mengendalikan balapan.

"Namun, sementara itu, untuk meningkatkan drag – yang merupakan kebalikan dari apa yang Anda butuhkan dalam top speed – Anda dapat meningkatkan performa Anda saat pengereman.

"Jadi, kami mencoba untuk memperbesar cover di semua area agar memiliki koefisien aerodinamis yang tepat di setiap fase berkendara."

“Hanya satu cara untuk meningkatkan performa…”

Pembaruan aerodinamis Aprilia hadir di akhir musim di mana RS-GP menjadi salah satu dari dua motor terbaik di MotoGP - bersama Ducati Desmosedici - lewat kemenangan yang diraih Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez di empat balapan terakhir musim tersebut.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Meskipun Aprilia telah jelas memperkecil jarak dengan Ducati dibandingkan 2024, Sterlacchini yakin bahwa membandingkan diri dengan Ducati bukanlah cara untuk terus berkembang bagi Aprilia.

"Hanya ada satu cara untuk meningkatkan performa Anda: meningkatkan performa Anda dibandingkan motor sebelumnya," kata Sterlacchini.

"Jadi, tentu saja, kami sedang mencari level kami sekarang. Penting bagi kami untuk memulai setidaknya di level yang sama dengan saat kami mengakhiri musim [2025] di tahun 2026."

"Kami membawa beberapa solusi ke sini, Anda melihat sesuatu pada aerodinamikanya.

"Tetapi kami juga menguji sasis yang berbeda dengan Jorge [Martin]; kami melakukan beberapa penyesuaian, lebih radikal dari yang biasanya Anda lakukan di akhir pekan, sebagai persiapan untuk musim depan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Jadi, yang pasti, kami menunjukkan bahwa kami telah meningkatkan level kami secara signifikan dan kami semakin dekat dengan yang lain.

"Sejujurnya, melihat performa Honda dan KTM – terutama Acosta dengan KTM, Mir, dan terkadang juga Marini [dengan Honda] – mereka juga menunjukkan perkembangan. Jadi, kami harus mengacu pada tim-tim lain di kejuaraan, bukan hanya Ducati.

"Namun, bagaimanapun juga, kami harus mengacu pada level kami untuk meningkatkan performa kami saat ini."