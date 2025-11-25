Jajal Motor Pabrikan Ducati, Alex Marquez Tidak Ingin Tahu Masalah Bagnaia

Alex Marquez akan memiliki paket pabrikan dari Ducati untuk musim 2026, membuatnya sejajar dengan duet pabrikan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, serta Fabio Di Giannantonio dari VR46.

Marquez pertama kali menunggangi motor pabrikan Ducati pada tes Valencia, di mana ia menyelesaikan hari di posisi tiga dengan menyelesaikan total 53 putaran.

Ia menguji berbagai komponen, terutama pada sisi aerodinamis, menjelang tes musim dingin tahun depan.

Banyak yang telah dibicarakan tahun ini tentang perbedaan antara GP24 dan GP25, dengan sebagian besar pihak Ducati bersikeras bahwa perbedaan tersebut sangat minim.

“Saya masih perlu melakukan lebih banyak putaran sebelum saya bisa memberi tahu Anda,” kata pebalap Gresini itu mengenai hal ini.

“Kedua motor sangat, sangat mirip. Ada beberapa bagian yang berbeda, tetapi ini hanya tentang pengujian untuk melihat arah mana yang harus diambil dan bagaimana menyatukan semuanya.

“Ada berbagai hal yang masih perlu kami pahami. Namun, pada akhirnya, dalam semua yang telah saya uji, saya telah berusaha untuk melampaui batas.

“Itulah tugas kami: memberikan informasi yang baik kepada tim sehingga mereka kemudian dapat menggunakan data untuk melihat apa yang terbaik, karena data tidak pernah berbohong.”

Tidak tidak ingin tahu masalah Bagnaia

Naiknya Alex Marquez ke paket pabrikan Ducati tahun depan diyakini akan memberi pemahaman lebih baik tentang situasi yang dihadapi Francesco Bagnaia sepanjang musim 2025.

Tes Valencia memberi Marquez kesempatan pertama untuk mengetahui apakah ia dapat memahami masalah Bagnaia dengan GP25.

Namun, ia berkata: “Saya tidak tahu motor apa yang ia miliki, saya tidak tahu apakah motor yang saya kendarai hari ini adalah motor yang ia kendarai sepanjang musim.

"Saya merasa baik dan nyaman sejak sesi pertama.

"Saya tidak ingin tahu masalah apa yang ia alami dan apa yang tidak.

"Saya hanya fokus pada diri sendiri dan kami mendapatkan banyak keuntungan, tetapi memang benar ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, seperti yang telah kita lihat dalam beberapa balapan terakhir, karena Aprilia dan KTM sangat dekat.

"Saya pikir kami telah menguji beberapa solusi penting untuk melangkah maju di Malaysia."

