Jorge Lorenzo: Hasil akan Menentukan Masa Depan Dua Bintang MotoGP

Masa depan Pedro Acosta dan Fabio Quartararo akan bergantung pada performa pabrikannya di tahun 2026, menurut Jorge Lorenzo.

Acosta menghabiskan awal musim 2025 mengeluhkan performa KTM RC16 - yang jelas kalah dari Ducati Desmosedici - dan juga bukan pembalap KTM terbaik, acap kali tertinggal dari Maverick Vinales.

Namun, sejak pertengahan musim, performa Acosta membaik, meskipun KTM tidak memberikan pembaruan besar pada motornya.

Meskipun performanya meningkat, Acosta mengakhiri musim MotoGP keduanya tanpa kemenangan di kelas premier.

Menjelang akhir tahun, ia semakin yakin bahwa KTM harus meningkatkan performanya di tahun 2026.

Bagi Lorenzo, keinginan Acosta untuk tetap bersama KTM akan meningkat jika kemenangan diraih musim depan.

"Itu tergantung pada hasilnya," kata Lorenzo tentang masa depan Acosta saat berbicara kepada siaran langsung MotoGP selama tes Valencia.

"Sekarang, jika Pedro [Acosta] mulai memenangkan empat balapan berturut-turut, pasti pikirannya akan berubah dan dia ingin tetap di KTM, jadi itu tergantung pada hasilnya."

"Saat Anda punya uang, tapi tidak dengan hasil"

Acosta bukan satu-satunya pebalap MotoGP yang frustrasi dengan performa pabrikannya di tahun 2025, dengan Fabio Quartararo mengalami paceklik kemenangan panjang sejak Jerman 2022.

Quartararo adalah pembalap Yamaha terbaik di musim 2025 - dengan torehan poinnya sendiri lebih banyak dibandingkan gabungan tiga pembalap full-time Yamaha di 2025 - dan lupakan empat pole position.

Kemenangan di Silverstone lepas karena masalah reabilitas, tapi secara umum Quartararo tidak mampu bersaing untuk kemenangan atau bahkan podium sepanjang tahun dengan YZR-M1 yang tertinggal.

Terlepas dari upaya keras yang dilakukan Yamaha, Quartararo itu tampak semakin dekat dengan pergantian pabrikan untuk tahun 2027.

"Dari perkataannya, sepertinya dia memberi kesempatan kepada Yamaha, dan kontraknya juga sangat bagus secara ekonomi," kata Lorenzo tentang Quartararo.

"Tapi, ketika Anda tidak punya uang, Anda menginginkan uang. Tetapi ketika Anda mendapatkan uang tetapi tidak mendapatkan hasil, maka Anda kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hasil.

"Jadi, Anda tidak bisa mendapatkan semuanya, atau sulit untuk mendapatkan semuanya.

"Saat ini, Ducati masih merupakan motor paling kompetitif, tetapi Ducati tidak perlu membayar sebanyak pabrikan lain yang sedikit tertinggal.

"Selalu ada keseimbangan dan pembalap perlu memutuskan dengan syarat tekad untuk menang yang mereka miliki."

Setelah lebih dari 20 tahun memakai mesin Inline-4, Yamaha akan beralih ke mesin V4 tahun depan di MotoGP. Hal ini akan membuat YZR-M1 sejajar dengan prototype lain di MotoGP dalam hal konfigurasi mesin.

Lorenzo – Juara Dunia tiga kali dengan mesin empat silinder segaris M1 – menekankan bahwa hal ini tidak akan menjadi solusi mudah untuk masalah performa Yamaha.

“Aneh karena mereka punya banyak pengalaman dengan mesin empat silinder segaris, mereka spesialis di bidang itu,” ujarnya.

“Itulah sebabnya, mungkin, mereka tidak pernah mendapatkan mesin paling bertenaga karena dengan mesin empat silinder segaris sulit untuk memaksimalkan tenaganya.

“Sekarang mereka akan memiliki peluang untuk bersaing dengan pabrikan lain untuk mendapatkan top speed, tetapi yang pasti mereka jelas kurang berpengalaman dalam hal mesin jenis ini, jadi ini bukan pekerjaan mudah.”