Quartararo Cukup Terkejut dengan Kecepatan Razgatlioglu di MotoGP

Fabio Quartararo has indicated that he was impressed by Toprak Razgatlioglu in his first public MotoGP test.

Fabio Quartararo speaks with Toprak Razgatlioglu, 2025 MotoGP Valencia Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose.
Fabio Quartararo speaks with Toprak Razgatlioglu, 2025 MotoGP Valencia Grand Prix, pit lane.
Penampilan MotoGP publik pertama Toprak Razgatlioglu menarik perhatian rekan satu timnya di Yamaha, Fabio Quartararo.

Tes pasca-balapan satu hari di Valencia diganggu oleh hujan semalam yang membuat permukaan trek lembap dan tidak rata di pagi hari.

Trek baru dapat digunakan pada sore hari, dengan Razgatlioglu menyelesaikan tes hanya 1,3 detik di belakang Raul Fernandez yang menutup hari sebagai pembalap tercepat.

Performa ini membuat manajer Razgatlioglu, Kenan Sofuoglu, merasa bahwa Juara Dunia Superbike tiga kali itu masih memiliki banyak ruang untuk ditingkatkan.

Namun, bagi pembalap terbaik Yamaha di tahun 2025, Quartararo, penampilan pembalap berusia 29 tahun itu sungguh impresif.

"Hari ini hari yang sibuk," ujar Quartararo di akhir tes Valencia. "Hari ini adalah hari di mana semua orang berusaha menghabiskan waktu paling banyak di dalam pitbox.

"Saya melihatnya [Razgatlioglu] mencatatkan lebih banyak putaran, tetapi saya cukup terkejut dengan kecepatannya hari ini.

"Dan saya pikir dia akan lebih baik dari yang saya harapkan tahun depan, saya rasa."

Dibandingkan dengan Razgatlioglu, Quartararo menyelesaikan tes di urutan ke-15 tercepat dan 0,7 detik lebih cepat dari pebalap Turki tersebut.

Pertanyaan seputar masa depan pebalap Prancis itu sendiri setelah tahun 2026 juga masih ada, dengan Yamaha V4 yang perlu menunjukkan hasil untuk meyakinkan Quartararo agar tetap bertahan.

Setelah tes Valencia, ia masih belum memutuskan, dan menegaskan bahwa Yamaha masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan selama musim dingin untuk mempersiapkan V4-nya untuk musim penuh pertamanya di tahun 2026.

