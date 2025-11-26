Lorenzo Sebut Dua Hal yang Dibutuhkan Jorge Martin untuk Bangkit

Jorge Lorenzo mengidentifikasi dua hal yang dibutuhkan Jorge Martin untuk bangkit di MotoGP.

Jorge Martin, 2025 MotoGP Valencia Test. Credit: Gold and Goose.
Jorge Martin, 2025 MotoGP Valencia Test. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Menyongsong musim 2025 sebagai juara bertahan MotoGP, Jorge Martin justru menjalani apa yang bisa dibilang sebagai salah satu upaya pertahanan gelar paling tragis di kelas premier.

Dari 22 putaran di kalender MotoGP 2025, Martin hanya tampil pada delapan di antaranya, turun di tujuh Grand Prix dan finis pada empat di antaranya, dengan hasil terbaik keempat di Balaton Park.

Masalah Martin bermula di pra-musim ketika ia mengalami kecelakaan setelah hanya 13 putaran di hari pertama tes Sepang, membuatnya mundur dari sisa tes. Kecelakaan lain terjadi saat ia mempersiapkan diri untuk Grand Prix Thailand pembuka musim membuatnya absen hingga Qatar, di mana ia memulai balapan tetapi terjatuh dan ditabrak oleh Fabio Di Giannantonio.

Martin baru dapat kembali di Brno, dan dalam konferensi pers khusus yang diadakan sebelum balapan di Ceko, ia sempat mengkhawatirkan kondisinya saat berada di rymah sakit setelah kecelakaan di Qatar.

Ada beberapa kemajuan yang dicapai setelah itu, terutama dengan posisi keempat yang ia raih di Hungaria, tetapi Martin kembali menepi setelah Sprint Jepang ketika ia mengalami kecelakaan di tikungan pertama, mengalami patah tulang selangka yang bergeser.

Martin mengatakan sebelum Grand Prix Valencia yang mengakhiri musim, di mana ia akhirnya kembali membalap, bahwa ia awalnya berharap untuk kembali ke Australia, tetapi cederanya ternyata lebih parah dari yang diperkirakan sebelumnya.

Menurut juara dunia MotoGP tiga kali Jorge Lorenzo, yang juga berasal dari Mallorca seperti halnya Martin, perjalanan tahun 2025 merupakan kisah "sial" bagi sang juara bertahan, yang bisa terus mempengaruhi mental Martin.

"Jorge [Martin] sangat tidak beruntung dengan cederanya, saya rasa 30 patah tulang – banyak sekali patah tulang, terutama tahun lalu yang sangat tidak beruntung," ujar Lorenzo kepada siaran langsung MotoGP dunia selama tes Valencia.

"Ini, tentu saja, tidak membantu secara mental, karena setiap patah tulang yang Anda alami, punggung Anda akan terasa sakit, dan Anda pasti tidak ingin mengalami situasi seperti ini lagi.

"Jadi, setiap kali trek basah atau rumit, otak Anda ingin melaju kencang tetapi tangan Anda, tidak.

"Pembalap muda yang tidak cedera, mereka tidak takut apa pun, jadi tentu saja itu tidak membantu. 

"Jadi, ada dua hal yang dibutuhkannya: Jorge membutuhkan lebih banyak kilometer; dan Jorge harus bugar agar berada di level yang sama dengan para pembalap yang tidak cedera dan memiliki kilometer.

"Jadi, kombinasi ini tidak baik untuk Jorge Martin."

Meskipun Martin memulai balapan di Valencia, ia mundur di pertengahan balapan untuk menghemat tenaga untuk tes hari Selasa (18 November), di mana ia menguji paket aerodinamika baru Aprilia, serta sasis baru yang menurutnya menawarkan peningkatan yang lebih berarti.

Lorenzo Sebut Dua Hal yang Dibutuhkan Jorge Martin untuk Bangkit
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Latest News

MotoGP News
Penilaian Zarco Terkait Motor Baru Honda usai Tes Valencia
8m ago
Johann Zarco, 2025 MotoGP Valencia Test. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Lorenzo Sebut Dua Hal yang Dibutuhkan Jorge Martin untuk Bangkit
40m ago
Jorge Martin, 2025 MotoGP Valencia Test. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Miguel Oliveira Tidak Ingin Terburu-Buru Soal Peran Tes MotoGP
1h ago
Miguel Oliveira (Pramac Yamaha), Jorge Martin (Aprilia)
F1 News
Bos Ferrari Meminta Hamilton yang Putus Asa untuk Tenang
4h ago
Hamilton endured a miserable weekend in Las Vegas
MotoGP News
Marc Marquez Ungkap Percakapan Alex Marquez Soal Pertarungan 2025
4h ago
Alex Marquez, Marc Marquez, 2025 MotoGP Thai Grand Prix. Credit: Gold and Goose.

More News

MotoGP News
MotoGP Berencana Melarang Leg Wing Mulai Musim 2026?
25/11/25
Aprilia 'leg wings'. 2025 Valencia MotoGP test
MotoGP News
Tes Valencia Berjalan Positif, Aldeguer Waspadai Kondisi 'Palsu'
25/11/25
Fermin Aldeguer, Gresini Ducati, 2025 Valencia test
F1 News
Mick Schumacher Berlabuh ke IndyCar untuk Musim 2026
25/11/25
Schumacher will race in IndyCar next season
MotoGP News
Aprilia Tegaskan Ambisi Tahun Depan setelah 2025 yang Impresif
25/11/25
Massimo Rivola and Marco Bezzecchi embrace, 2025 MotoGP Valencia Grand Prix, Sprint post-race. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Jajal Motor Pabrikan Ducati, Alex Marquez Tidak Ingin Tahu Masalah Bagnaia
25/11/25
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Valencia MotoGP