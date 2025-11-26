Lorenzo Sebut Dua Hal yang Dibutuhkan Jorge Martin untuk Bangkit

Menyongsong musim 2025 sebagai juara bertahan MotoGP, Jorge Martin justru menjalani apa yang bisa dibilang sebagai salah satu upaya pertahanan gelar paling tragis di kelas premier.

Dari 22 putaran di kalender MotoGP 2025, Martin hanya tampil pada delapan di antaranya, turun di tujuh Grand Prix dan finis pada empat di antaranya, dengan hasil terbaik keempat di Balaton Park.

Masalah Martin bermula di pra-musim ketika ia mengalami kecelakaan setelah hanya 13 putaran di hari pertama tes Sepang, membuatnya mundur dari sisa tes. Kecelakaan lain terjadi saat ia mempersiapkan diri untuk Grand Prix Thailand pembuka musim membuatnya absen hingga Qatar, di mana ia memulai balapan tetapi terjatuh dan ditabrak oleh Fabio Di Giannantonio.

Martin baru dapat kembali di Brno, dan dalam konferensi pers khusus yang diadakan sebelum balapan di Ceko, ia sempat mengkhawatirkan kondisinya saat berada di rymah sakit setelah kecelakaan di Qatar.

Ada beberapa kemajuan yang dicapai setelah itu, terutama dengan posisi keempat yang ia raih di Hungaria, tetapi Martin kembali menepi setelah Sprint Jepang ketika ia mengalami kecelakaan di tikungan pertama, mengalami patah tulang selangka yang bergeser.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Martin mengatakan sebelum Grand Prix Valencia yang mengakhiri musim, di mana ia akhirnya kembali membalap, bahwa ia awalnya berharap untuk kembali ke Australia, tetapi cederanya ternyata lebih parah dari yang diperkirakan sebelumnya.

Menurut juara dunia MotoGP tiga kali Jorge Lorenzo, yang juga berasal dari Mallorca seperti halnya Martin, perjalanan tahun 2025 merupakan kisah "sial" bagi sang juara bertahan, yang bisa terus mempengaruhi mental Martin.

"Jorge [Martin] sangat tidak beruntung dengan cederanya, saya rasa 30 patah tulang – banyak sekali patah tulang, terutama tahun lalu yang sangat tidak beruntung," ujar Lorenzo kepada siaran langsung MotoGP dunia selama tes Valencia.

"Ini, tentu saja, tidak membantu secara mental, karena setiap patah tulang yang Anda alami, punggung Anda akan terasa sakit, dan Anda pasti tidak ingin mengalami situasi seperti ini lagi.

"Jadi, setiap kali trek basah atau rumit, otak Anda ingin melaju kencang tetapi tangan Anda, tidak.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Pembalap muda yang tidak cedera, mereka tidak takut apa pun, jadi tentu saja itu tidak membantu.

"Jadi, ada dua hal yang dibutuhkannya: Jorge membutuhkan lebih banyak kilometer; dan Jorge harus bugar agar berada di level yang sama dengan para pembalap yang tidak cedera dan memiliki kilometer.

"Jadi, kombinasi ini tidak baik untuk Jorge Martin."

Meskipun Martin memulai balapan di Valencia, ia mundur di pertengahan balapan untuk menghemat tenaga untuk tes hari Selasa (18 November), di mana ia menguji paket aerodinamika baru Aprilia, serta sasis baru yang menurutnya menawarkan peningkatan yang lebih berarti.