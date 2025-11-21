Vinales Umumkan Kemitraan dengan Mantan Juara Dunia MotoGP

Maverick Vinales telah membawa Jorge Lorenzo ke dalam program MotoGP-nya untuk musim 2026.

Maverick Vinales mengumumkan bahwa dia akan memiliki Jorge Lorenzo sebagai pelatihnya untuk musim MotoGP 2026.

Tahun 2026 akan menjadi musim kedua Vinales di MotoGP bersama Tech3 KTM, yang mengalami pergantian manajemen tahun depan saat konsorsium yang dipimpin oleh Guenther Steiner mengambil alih pengelolaan tim.

Pembalap Spanyol ini baru-baru ini menjelaskan area yang perlu ditingkatkan KTM pada RC16, yang belum pernah menang sejak 2022. Tetapi di sisi lain, ia juga berusaha meningkatkan performanya sendiri.

Dan masuknya Lorenzo ke dalam programnya – sebuah langkah yang dirumorkan sebelumnya pekan ini saat tes Valencia – merupakan bagian dari hal tersebut.

“Membawa Jorge [Lorenzo] ke dalam perjalanan ini adalah kesempatan besar untuk belajar dan meningkatkan setiap aspek,” kata Maverick Vinales.

"Pengalaman dan perspektif luarnya akan membantu kami mengambil langkah maju dengan percaya diri. Saya memulai tahap baru ini dengan motivasi dan kegembiraan yang besar."

Bagi Lorenzo, bekerja sama dengan Vinales akan menjadi peran pertamanya di sisi kompetitif MotoGP sejak ia menjadi pembalap penguji Yamaha, untuk sementara waktu, setelah pensiun dari dunia balap penuh waktu di akhir tahun 2019.

Pembalap asal Mallorca ini juga pernah bekerja sebagai penyiar di MotoGP bersama DAZN, tetapi peran barunya bersama Vinales ini akan menjadi pertama kalinya ia bekerja langsung dengan seorang pembalap.

Diumumkan dalam sebuah unggahan media sosial, peran Lorenzo bersama Vinales akan membuatnya bekerja sama dengan rekan senegaranya dalam persiapan fisik; pembinaan mental strategis; dan "pengembangan teknik-olahraga, yang memperkuat analisis dan perencanaan akhir pekan balapan".

“Maverick [Vinales] selalu memiliki bakat alami dan kecepatan yang luar biasa,” kata Jorge Lorenzo. “Peran saya adalah mendampinginya, berbagi pengalaman dan pengetahuan saya, dan membantunya mencapai versi terbaiknya.

“Saya sangat yakin bahwa jika kita meningkatkan diri di setiap area kunci, kesuksesan tak terelakkan.”

