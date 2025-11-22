Kapan Honda akan Mulai Menjalani Engine Freeze di MotoGP?

Honda akan bergabung dengan Ducati, Aprilia, dan KTM dalam pembekuan mesin MotoGP mulai putaran pertama musim 2026, sebagaimana dikonfirmasi oleh Direktur Teknis MotoGP Danny Aldridge kepada Crash.net.

Pabrikan Eropa memulai pembekuan khusus selama dua tahun pada awal 2025 - karena adanya peralihan ke mesin 850cc baru - dengan tetap mempertahankan mesin yang dihomologasi pada Grand Prix Thailand bulan Maret hingga balapan terakhir era 1000cc di Valencia 2026.

Honda, yang lolos dari peringkat konsesi D terendah setelah mencapai 35% dari poin konstruktor maksimum musim ini, akan bergabung dalam pembekuan di pertengahan siklus.

Namun, pembekuan ini tidak langsung berlaku. HRC dapat terus mengembangkan mesinnya, yang telah mencapai kemajuan pesat selama tahun 2025, melalui uji coba musim dingin dan pra-musim, kemudian melakukan homologasi desain akhir pilihannya pada Grand Prix Thailand 2026.

Setelah itu, spesifikasi mesin RC213V akan dibekukan - kecuali Honda mengalami penurunan persentase poin di bawah 35% pada periode konsesi berikutnya, yang akan mencakup poin konstruktor antara jeda musim panas 2025 dan 2026.

Meskipun perubahan rating berarti tidak ada lagi uji coba privat bagi pembalap Honda, rekrutan baru LCR, Diogo Moreira, akan memenuhi syarat untuk uji coba Shakedown Sepang bulan Januari (sebelum uji coba resmi) sebagai seorang rookie.

Yamaha, yang kini menjadi satu-satunya pabrikan peringkat D, tetap memiliki kebebasan konsesi penuh dan dapat terus memodifikasi mesin V4 barunya hingga tahun 2026.

Ducati tetap menjadi satu-satunya pabrikan di peringkat A.

Kesepakatan antara para pabrikan MotoGP untuk tidak melakukan uji coba trek apa pun terhadap motor 850cc mereka sudah berakhir pada 17 November.

Oleh karena itu, motor-motor baru tersebut dapat menyelesaikan putaran pertama mereka - dalam uji coba tertutup dengan ban Pirelli, atau uji coba resmi dengan ban Michelin yang ada - kapan pun.

