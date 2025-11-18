Marc Marquez Berharap Gelar MotoGP 2025-nya Jadi Inspirasi

Juara dunia MotoGP tujuh kali, Marc Marquez, berharap comebacknya untuk gelar MotoGP 2025 "akan membantu banyak orang dan menginspirasi hidup mereka

Pembalap pabrikan Ducati ini mendominasi musim 2025 dengan 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan Sprint Race dalam perjalanannya meraih gelar juara dunia pertamanya dalam enam tahun.

Fase itu meliputi periode panjang saat Marc Marquez mengalami cedera lengan serius di Grand Prix Spanyol 2020, yang mengancam kariernya.

Setelah menjalani empat operasi besar antara tahun 2020 dan 2022, dan kemudian pergi dari Honda demi tim satelit Ducati karena motor yang kurang kompetitif, Marquez menyelesaikan comeback yang dianggap sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah olahraga.

Pesan inspirasi dari Marquez

Marquez telah absen karena cedera bahu sejak Grand Prix Indonesia, tetapi ia hadir di final Valencia untuk menghadiri gala penghargaan akhir musim, di mana ia resmi dinobatkan sebagai juara.

Saat menerima penghargaan, Marquez menyampaikan pesan inspirasi terkait kembalinya ia dari cedera.

“Ya, karena jika tidak, Anda tidak akan pernah melakukannya,” katanya ketika ditanya apakah ia yakin bisa kembali menjadi juara dunia.

“Tentu saja, kami mengalami beberapa momen yang sangat sulit, beberapa keputusan besar. Tapi saya selalu percaya pada diri sendiri. Orang-orang di sekitar saya banyak membantu.

“Saat Anda berada di puncak [gelombang] dan Anda turun, di sana sangat gelap.

“Orang-orang di sekitar saya banyak membantu. Saya harap kembalinya ini membantu banyak orang sebagai inspirasi bagi hidup mereka, dan untuk tidak pernah menyerah.”

Ia menambahkan: “Tetap saja, saya tidak menyadari apa yang terjadi. Saya lebih menyadarinya dalam tiga hari di Valencia ini, daripada satu bulan di rumah, karena cedera itu datang di saat terburuk, karena sudah waktunya untuk merayakan.

“Tetapi di saat yang sama, [cedera itu datang] di saat yang tepat karena semuanya sudah selesai.

“Akhir pekan ini membantu saya menyadari apa yang telah kami lakukan, untuk merayakan bersama kalian semua [para penggemar].”

Marquez akan absen pada tes pascamusim hari Selasa saat ia masih melanjutkan pemulihannya.

