Moreira Buka Suara Soal Tekanan dari Pertarungan Gelar Moto2

Juara Moto2 baru Diogo Moreira mengatakan kontraknya dengan Honda MotoGP tidak mengurangi tekanan pada perebutan gelar juara dunia 2025.

Pembalap Brasil itu menandatangani kontrak tiga tahun dengan Honda untuk naik ke MotoGP musim depan sebagai bagian dari skuad LCR awal musim panas ini.

Ia melakukannya saat berada di posisi ketiga klasemen dan terpaut 35 poin dari pemuncak klasemen, setelah memenangkan Grand Prix Moto2 Austria.

Selanjutnya ia mengambil kendali dalam pertarungan gelar saat Gonzales terjatuh di Malaysia, dan menutup musim dengan keunggulan 30 poin di Valencia.

Ditanya apakah dengan mengamankan kontrak MotoGP di tengah pertarungan gelar Moto2 akan melepaskan tekanan, Moreira berkata: "Tidak, pada akhirnya tekanan [dari MotoGP] tidak ada.

“Saya bergabung dengan MotoGP, sebelumnya saya menang di Austria, dan setelah itu saya bergabung dengan MotoGP, hasilnya sama saja.

“Dan saya memikirkan kejuaraan Moto2. Saat ini, saya adalah pemenang kejuaraan dunia, dan besok saya akan memasuki dunia baru.”

Moreira akan melakoni debut MotoGP-nya pada hari Selasa pada tes pasca-musim Valencia.

Mengomentari kesuksesannya meraih gelar Moto2, Moreira mengakui bahwa ia menghabiskan akhir pekan di Valencia dengan "terlalu banyak memikirkannya", yang membuatnya kesulitan tidur.

"Tidak, memang sulit untuk tidur," ujarnya. "Tapi sepanjang akhir pekan seperti ini, terlalu banyak berpikir. Tapi itu normal.

"Pada akhirnya, kami berjuang untuk kejuaraan dan sulit untuk tetap tenang. Pagi ini saya bangun dengan perasaan sangat baik dan percaya diri, dan kami berhasil. Kami perlu menikmati momen ini.

"Musim ini memang sulit, karena kami memulai dengan sangat baik.

"Dan setelah itu, kami mengalami penurunan performa. Sebelum jeda musim panas, kami mengalami kecelakaan di Jerman, dan saya mengalami cedera di lengan saya.

"Sulit untuk kembali karena saraf saya rusak. Jadi, sulit untuk kembali.

“Setelah itu, kami mengatur ulang, kami melakukan beberapa pekerjaan yang berbeda untuk akhir pekan, dan saya pikir setelah Malaysia - antara Malaysia dan Portimao - adalah intinya, saya berbicara dengan tim tentang kejuaraan dan berkata 'mungkin itu mungkin'.”

