Ferrari Dianggap "Merusak" Pembalap usai Kritik John Elkann

Juara dunia F1 1996, Damon Hill, yakin kritik publik John Elkann terhadap kedua pembalap Ferrari "melemahkan moral".

Ferrari mengalami Grand Prix Sao Paulo yang menyedihkan karena Charles Leclerc dan Lewis Hamilton gagal menyelesaikan balapan.

Leclerc mengalami kerusakan mobil yang signifikan bukan karena kesalahannya sendiri usai terseret insiden Oscar Piastri dan Kimi Antonelli di Tikungan 1.

Hamilton sendiri terlibat dalam beberapa insiden yang menyebabkan kerusakan lantai, ia mengundurkan diri di tengah balapan setelah berada di luar 10 besar.

Tak lama setelah akhir pekan mereka yang menyedihkan di Brasil, Elkann yang merupakan Chairman Ferrari, melancarkan serangan aneh terhadap Leclerc dan Hamilton, meminta mereka untuk "fokus pada balapan" dan "sedikit bicara".

Itu adalah komentar yang mengundang banyak kritik dan pertanyaan sejak saat itu.

Berbicara kepada Mirror Sport, Hill merasa Elkann telah merusak Leclerc dan Hamilton.

“Saya menonton wawancaranya. Saya agak terkejut dengan apa yang saya dengar, dan saya pikir banyak orang juga terkejut. Saya tidak menyadari [para pembalap] mengatakan sesuatu yang keterlaluan, mungkin saya melewatkan beberapa kutipan di suatu tempat. Saya tidak tahu apa yang terjadi,” kata Hill.

“Mereka akan bersikap kritis. Mereka bagian dari tim, tetapi para pembalap adalah pengguna akhir dari produk tersebut. Mereka tidak mungkin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja padahal jelas tidak.

“Ini adalah organisasi Formula 1, jadi ada banyak bagian yang bergerak di sana. [Ferrari] belum benar-benar berjaya. Mereka mengalami terlalu banyak pasang surut tahun ini.

"Bisa jadi... entahlah kata yang tepat untuk itu. Memang tidak memalukan, tapi bisa sedikit melemahkan semangat. Aku yakin dia pasti mengatakannya secara pribadi, tapi kalau kau mengatakannya di depan umum, itu bisa jadi merendahkan."

Hubungan unik Ferrari

Leclerc dan Hamilton bukanlah pembalap pertama yang dikritik habis-habisan oleh manajemen puncak Ferrari.

Selama bertahun-tahun, Alain Prost, Nigel Mansell, dan Sebastian Vettel semuanya ditegur secara terbuka oleh para petinggi Ferrari.

Kekeringan gelar Ferrari bermula sejak 2008, ketika terakhir kali mereka memenangkan kejuaraan konstruktor.

Hill berpendapat bahwa komentar Elkann menunjukkan bahwa seorang pembalap di Ferrari hanyalah "seseorang yang hanya sementara".

"Namun, pada akhirnya, bos Ferrari membayar mereka dan mereka ada di sana untuk melakukan pekerjaan, jadi begitulah hubungan yang terjalin," tambah Hill.

"Anda seharusnya bekerja untuk tim. Jika mereka mengatakan hal yang salah, Anda akan mendapatkan balasan sesekali.

"Ini menyoroti fakta bahwa pembalap adalah seseorang yang hanya sementara dan tim, terutama tim seperti Ferrari, akan tetap di sana selamanya. Atau setidaknya untuk waktu yang lama."