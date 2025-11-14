Piastri Disarankan Pergi dari McLaren Jika Gagal Juara Dunia 2025

Mantan Team Principal Haas, Guenther Steiner, merasa Oscar Piastri harus meninggalkan McLaren jika ia gagal meraih gelar juara dunia F1 tahun ini.

Piastri tampak menjadi favorit juara setelah memimpin klasemen pembalap selama 15 putaran sebelum mengalami penurunan performa yang dramatis yang menghancurkan harapannya untuk meraih gelar juara dunia pertamanya.

Pembalap Australia itu unggul 34 poin dari rekan setim McLaren sekaligus rivalnya dalam perebutan gelar, Lando Norris, setelah kemenangan di Grand Prix Belanda pada akhir Agustus, tetapi kini tertinggal 24 poin setelah enam balapan berikutnya.

Dengan hanya tiga balapan tersisa di tahun 2025, Piastri kehabisan waktu untuk membalikkan keadaan, terutama karena Norris tengah dalam momentum usai kemenangan beruntun di Meksiko dan Brasil.

Mantan Team Principal Haas, Steiner, menilai Piastri harus mempertimbangkan masa depannya di luar McLaren jika Norris berhasil meraih gelar juara.

“Terutama jika dia tidak memenangkan kejuaraan, saya pikir dia punya peluang bagus untuk mendapatkan mobil bagus lainnya,” ujar Steiner kepada podcast The Red Flags.

“Dia pembalap yang bagus dan perubahan terkadang memang bagus. Dia cukup muda, dia bisa beradaptasi. Seharusnya dia beradaptasi, dan saya pikir dia akan beradaptasi. Itu pendapat saya.”

Ketika ditanya apa yang perlu dilakukan Piastri jika ia gagal lolos ke kejuaraan dunia, Steiner menjawab: “Ia hanya perlu memulihkan diri selama musim dingin dan kembali lebih kuat dari sebelumnya.

“Kalau tidak, jika ia tidak kembali lebih kuat, saya pikir yang terbaik baginya adalah berganti tim. Tapi ia bisa saja kembali karena saya masih sangat mengaguminya.”

Verstappen akan lompati Piastri?

Selain Norris dan Piastri, Max Verstappen dari Red Bull secara matematis masih dalam perebutan gelar, tapi ia tertinggal 49 poin dari Norris dengan 83 poin maksimal untuk diperebutkan dari tiga Grand Prix plus satu Sprint Race.

Steiner setuju bahwa Verstappen kemungkinan besar tidak akan mampu mengatasi defisit tersebut, ia tidak akan terkejut melihat juara dunia empat kali itu mengalahkan Piastri untuk meraih posisi runner-up berdasarkan performanya saat ini.

“Mengapa tidak? Dia terus melakukannya. Jika Anda mengatakan Oscar sekarang hancur secara mental, maka Max akan berada di depannya, tentu saja,” jelasnya.

“Max termotivasi, seperti yang telah kita lihat di Brasil. Dia tidak menyerah setelah kualifikasi yang buruk. Dia bekerja keras dan memperbaikinya, lalu finis di podium.”