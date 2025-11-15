Kapan Cadillac Menguji Mobilnya Sendiri Jelang Musim Debut F1?

Cadillac berencana untuk menguji coba mobil F1 pertama mereka sebelum tes pramusim Barcelona pada bulan Januari.

Tim Amerika tersebut akan bergabung dengan grid musim depan ketika peraturan baru diberlakukan, dan telah mengontrak veteran F1 Valtteri Bottas dan Sergio Perez sebagai pembalap mereka untuk tahun 2026.

Cadillac menargetkan untuk menyalakan mobil untuk pertama kalinya sebelum Natal dan ingin melakukan uji coba mobil F1 mereka sebelum tes pra-musim tertutup, yang akan diadakan pada 26-30 Januari di Circuit de Barcelona-Catalunya di Spanyol.

"Semuanya sesuai jadwal," ujar Team Principal Cadillac, Graeme Lowdon, kepada media di Grand Prix Sao Paulo akhir pekan lalu.

"Faktanya, kami akan menyalakan mesin untuk pertama kalinya dalam waktu kurang dari 50 hari, dan mobil akan berjalan untuk pertama kalinya pada Januari tahun depan. Setelah itu, kami akan melakukan pengujian pada akhir Januari di Barcelona.

"Waktu adalah musuh dalam proyek seperti ini, karena kami tahu kami akan balapan di Melbourne pada minggu pertama Maret 2026, dan batas waktu tersebut tidak dapat diperpanjang.

"Banyak sekali yang harus dilakukan. Keikutsertaan kami baru dikonfirmasi pada Maret 2025, jadi peluangnya sangat tipis.

"Selama periode itu, kami tidak hanya harus membangun mobil, tetapi juga memproduksinya, mendesainnya, merekrut personel, membangun pabrik—semuanya. Ini tantangan yang nyata."

Sergio Perez menguji Ferrari 2023

Perez kembali mengemudikan mesin F1 untuk pertama kalinya dalam hampir setahun sebagai bagian dari uji coba dua hari dengan Ferrari spek 2023 di Imola.

Kegiatan ini berlangsung di tengah persiapan Cadillac untuk musim debut mereka di F1, sekaligus membantu Perez kembali beraksi.

Cadillac meminjam Ferrari berusia dua tahun karena saat ini mereka belum memiliki mobil sendiri. Mereka telah mencapai kesepakatan dengan Ferrari, yang awalnya akan memasok mesin mereka saat memasuki F1 tahun depan.

Foto mata-mata mengungkapkan bahwa Perez mengenakan overall hitam dan helm hitam di dalam Ferrari, yang bernuansa serba hitam.

“Saya rasa sangat menyenangkan bisa menjalankannya dan juga pengaturan waktunya berjalan sempurna karena ini tepat sebelum uji coba Januari,” kata Perez kepada F1.com.

"Selama dua hari ini, dari sisi fisik, saya ingin melihat seberapa banyak yang telah saya hilangkan, dan bagian mana yang perlu saya perbaiki. Ini akan memberi saya panduan yang sangat baik untuk musim dingin, agar saya bisa fokus pada hal-hal tersebut."