Guenther Steiner Murka McLaren Tidak Menentang Penalti Piastri

Guenther Steiner tidak terkesan dengan keputusan McLaren terhadap penalti Oscar Piastri.

Steiner was not impressed with McLaren's approach
Mantan bos Haas F1, Guenther Steiner, mengkritik McLaren karena tidak menggugat penalti yang dijatuhkan kepada Oscar Piastri di Grand Prix Sao Paulo.

Harapan Piastri dalam perebutan gelar kembali mendapat pukulan telak setelah ia finis di posisi kelima di Brasil karena penalti waktu 10 detik karena insiden dengan Mercedes milik Kimi Antonelli di Tikungan 1 ketika balapan dilanjutkan setelah Safety Car pada awal balapan.

Keputusan Steward FIA untuk memberikan penalti kepada Piastri menimbulkan beragam pendapat di paddock F1. Bahkan Charles Leclerc dari Ferrari, yang tersingkir dalam tabrakan tiga mobil tersebut, menolak untuk sepenuhnya menyalahkan pembalap McLaren tersebut.

Steiner mencap McLaren sebagai "orang bodoh" dalam balapan ini dalam episode terbaru The Red Flags Podcast saat ia mengkritik skuad Inggris karena tidak memprotes hukuman yang dijatuhkan kepada Piastri.

"Kenapa kalian tidak pergi ke sana dan setidaknya memberi tahu Steward?" tanya Steiner. "Bahkan Charles Leclerc bilang, 'Maksudku, itu bukan salah Oscar.' 

"Kalau pembalap lain, yang dikeluarkan, bilang, 'Hei, bukan urusannya. Mungkin aku terlalu optimis.' Dia tidak bilang begitu karena dia tidak mau mengakuinya. Tapi, tahukah kau, tiga sejajar.

"Pada suatu titik dengan semua aturan dan interpretasi ini, dan 10 detik, bukan lima detik, dan sebagainya, di mana balapan berakhir? Kami hanya berbaris dan kami memulai. 

"Semua orang memulaiseperti saat mereka memulai. Pastikan kalian tidak melihat siapa pun karena kalian akan mendapat penalti. Tapi para penggemar tidak suka itu."

Piastri picked up a costly penalty for a three-way tangle in Brazil
Apa yang akan dilakukan Steiner?

Steiner bersikeras dia akan membela Piastri terlepas dari apakah dia akan berhasil atau tidak karena dia yakin itu penting untuk moral tim secara keseluruhan.

“Saya akan pergi ke sana dan saya akan marah,” jelasnya. “Ini juga psikologis. Tentu saja, terkadang saya berlebihan, yang tidak membantu.

"Tetapi kemudian menyatakan fakta, itu menunjukkan bahwa Anda tahu apa yang Anda lakukan. Anda menunjukkan ini dan ini salah. Anda memberikan sudut pandang Anda. Akankah Anda menang? Anda tidak tahu. Tetapi Anda harus selalu mencoba. Itu pendapat saya.

“Dan seperti yang Anda katakan, bukan hanya para pembalap, seluruh tim, orang-orang di rumah yang harus kembali bekerja pada hari Senin, mereka tahu bahwa semua orang berusaha sebaik mungkin. Bukan berarti kita membiarkannya begitu saja.”

Lando Norris kini unggul 24 poin dari Piastri dengan tiga balapan tersisa setelah meraih kemenangan beruntun di Mexico City dan Brazil.

