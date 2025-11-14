Kepemimpinan Chairman Ferrari Dipertanyakan usai Kritik Publik ke Pembalapnya

Mantan Team Principal Haas, Guenther Steiner, mengkritik presiden Ferrari, John Elkann, karena mengkritik pembalapnya secara terbuka.

Setelah Grand Prix Sao Paulo yang menyedihkan di mana Ferrari mengalami DNF ganda dan turun ke P4 klasemen kosntruktor, Elkan mendesak Lewis Hamilton dan Charles Leclerc untuk "lebih fokus pada balapan dan lebih sedikit bicara."

Komentar yang luar biasa dan menggugah ini muncul setelah juara dunia tujuh kali Hamilton menyebut musim pertamanya di Ferrari sebagai "mimpi buruk".

Baik Hamilton maupun Leclerc kemudian mengeluarkan pernyataan tegas yang menyerukan persatuan di Ferrari pada hari yang sama ketika Elkann berbicara kepada media di Milan.

Steiner menganggap Elkann "tidak menunjukkan kepemimpinan yang baik" dengan mengkritik para pembalapnya di depan umum.

"Dia boleh mengkritik karena pada akhirnya dialah bosnya, tapi menurut saya dia seharusnya tidak melakukannya di depan umum," ujar Steiner kepada podcast The Red Flags.

"Soal Lewis, Anda tahu... Tapi Charles, dia mencurahkan seluruh jiwa dan raganya untuk ini, semuanya. Apa lagi yang Anda inginkan dari Charles?

"Itu bukan menunjukkan kepemimpinan yang baik dengan mengatakan 'orang-orang ini melakukannya dengan benar, mekaniknya bagus, teknisinya bagus, tapi kalian buruk' di depan umum. Dan tidak ada komentar tentang Fred.

"Saya merasa aneh, paling tidak, berkomentar seperti ini, dari seseorang yang berada di level perusahaan itu - level tertinggi. Dia tidak perlu meminta siapa pun untuk melakukannya atau tidak melakukannya.

"Tapi kalau Anda tidak punya hal baik untuk dikatakan, jangan katakan apa pun di posisi itu. Jelas mereka memenangkan kejuaraan mobil sport, selamat, tapi Anda tidak bisa membandingkan kedua kejuaraan itu."

"Anda tetap harus menang dan saya menghormati mereka yang menang, itu sangat keren, tetapi pada akhirnya ini adalah keseimbangan performa kejuaraan. Formula 1 adalah hal yang berbeda.

"Saya tidak meremehkan apa yang mereka menangkan di mobil sport, tetapi untuk mengatakan 'lihat apa yang bisa dilakukan'... ya... bagaimana kalau kita membantu mewujudkannya?"

Elkann perlu 'melihat ke cermin'

Steiner mengklaim Elkann hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri jika ia tidak puas dengan performa pembalapnya setelah memilih untuk mengganti Carlos Sainz dengan Hamilton selama musim dingin.

Hamilton memenangkan Sprint Race di Tiongkok tetapi belum finis di podium Grand Prix untuk Ferrari, sementara Leclerc telah mencatatkan tujuh penampilan di podium pada tahun 2025.

“Juga, siapa yang memutuskan pembalapnya? Terkadang Anda harus melihat ke cermin. Yang pasti dia setuju untuk mempekerjakan Lewis, itu pemahaman saya,” lanjut Steiner.

“Saya mengkritik orang ini tetapi saya memilihnya, mungkin saya telah melakukan kesalahan. Jika dia membuat keputusan yang salah, jika dia merasa demikian.

“Saya tidak tahu apa yang mereka [Hamilton dan Leclerc] katakan. Saya tidak mengerti.

"Mungkin dia agak emosional ketika mengatakannya, mereka memenangkan kejuaraan [WEC] dan bahkan tidak mendapatkan poin, kedua mobilnya tidak finis di Brasil, dapatkah Anda bayangkan betapa kecewanya dia? Mungkin dia agak kesal."