Leclerc Mengklaim Ferrari Tak Lagi Punya Sasis Terbaik

Charles Leclerc menyoroti bahwa salah satu kekuatan utama Ferrari telah hilang.

Charles Leclerc says key Ferrari strength is gone
Charles Leclerc says key Ferrari strength is gone
© XPB Images

Charles Leclerc mengatakan Ferrari "tidak boleh membohongi diri sendiri" dan harus mengakui bahwa mereka tak lagi memiliki sasis terbaik di grid Formula 1 2026.

Ferrari belum memiliki unit tenaga terkuat di musim ini, tapi mampu menempatkan dirinya dalam persaingan balapan karena keunggulan sasisnya.

Mereka mencatat podium enam podium dari tujuh balapan pertama, termasuk kemenangan Lewis Hamilton di Catalunya, yang disusul Charles Leclerc di Silverstone beberapa pekan kemudian.

Ia mencetak podium dalam enam dari tujuh balapan pertama, termasuk kemenangan di Grand Prix Barcelona bersama Lewis Hamilton, sebelum Charles Leclerc menang di Silverstone beberapa minggu kemudian.

Tapi Scuderia belum pernah naik podium sejak Grand Prix Belgia pada bulan Juli, sementara itu hanya mampu mencapai posisi keempat akhir pekan lalu di Baku bersama Leclerc.

Leclerc could only finish fourth as Ferrari underwhelmed
Leclerc could only finish fourth as Ferrari underwhelmed

Rival membuat "langkah besar"

Berbicara setelah balapan di Baku, Leclerc memberi penilaian terus terang mengenai posisi Ferrari saat ini dalam hierarki persaingan, sembari mengakui bahwa keunggulan yang sebelumnya dimiliki mobil mereka kini telah hilang.

"Menurut saya begitu, tapi kita tidak boleh membohongi diri sendiri: McLaren dan Red Bull telah membuat kemajuan pesat," ujarnya kepada Sky F1 saat ditanya apakah ada sirkuit yang akan menguntungkan Ferrari ke depannya.

"Menurut saya, Mercedes juga sedang membuat kemajuan dalam hal kecepatan tikungan.

“Jadi, menurut saya, kita tidak lagi memiliki sasis terbaik seperti yang kita miliki di awal musim.

“Oleh karena itu, ini adalah hal yang perlu kita benahi agar kita bisa kembali ke tingkat performa yang lebih baik dalam aspek tersebut.

Mesin ADUO2 Ferrari, yang diperkenalkan di Monza, belum berhasil memangkas defisit tenaga mereka dibandingkan Power Unit Mercedes dan Red Bull.

Leclerc mengatakan hal ini terlihat jelas saat Grand Prix Azerbaijan, namun ia juga mengakui bahwa SF-26 memang tidak punya "kecepatan murni" memadai.

"Ya, menurut saya kecepatan di trek lurus [memang kurang], tapi bukan hanya itu saja," tambahnya.

"Kecepatan murninya memang tidak ada jika dibandingkan dengan Red Bull ataupun Mercedes."

Charles Leclerc, Ferrari, 2026 Azerbaijan GP
Charles Leclerc, Ferrari, 2026 Azerbaijan GP
© XPB Images

“Mobil McLaren sempat berada di sana-sini, tetapi kami mengawali balapan dengan buruk, yang sayangnya sangat memengaruhi jalannya balapan kami setelah itu.

“Jadi, agak disayangkan. Saya sempat berharap bisa meraih posisi kedua. Namun, bersikap realistis, kami tahu bahwa balapan ini akan sulit.”

Rekan setimnya, Lewis Hamilton, mengalami kesulitan yang lebih parah, karena ia finis di posisi keenam.

Penurunan performa Ferrari juga menjadi alarm bahaya untuk Team Principal, Fred Vasseur, yang masa depannya di Maranello terus dibayangi tanda tanya.

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Charles Leclerc
Ferrari
Leclerc Mengklaim Ferrari Tak Lagi Punya Sasis Terbaik
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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