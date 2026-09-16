Ferrari 'Menanggung Akibat' dari Kesulitannya di Kualifikasi

Ferrari meyakini mereka kehilangan peluang bagus dari akhir pekan balapan akibat sesi kualifikasi.

Ferrari's races are being compromised by poor qualifying form
Ferrari's races are being compromised by poor qualifying form
© XPB Images

Charles Leclerc merasa Ferrari menanggung akibat dari buruknya performa kualifikasi di Grand Prix Spanyol, sebuah pola yang secara konsisten terulang di 2026.

Scuderia tampak akan menjadi ancaman barisan depan Madrid sepanjang akhir pekan Grand Prix Spanyol.

Namun, saat sesi kualifikasi, mereka hanya mampu menempati posisi keempat dan kelima melalui Lewis Hamilton dan Charles Leclerc.

Leclerc memimpin sebagian besar jalannya balapan dengan memperpanjang stint dengan ban Hard, tapi pada akhirnya finis keempat dengan selisih waktu yang cukup jauh.

Ferrari tidak pernah memulai balapan dari baris depan sejak GP Hungaria dan belum pernah naik podium sejak GP Belgia.

Ferrari hasn't had a front row since Hungary
Ferrari hasn't had a front row since Hungary

"Mobil kami lebih lemah di kualifikasi"

Setelah Grand Prix Spanyol, Leclerc menyatakan bahwa kecepatan kualifikasi Ferrari tidak lebih buruk dibandingkan para pesaingnya, namun mereka kesulitan saat melias kerb dalam sesi time-attack.

"Menurut saya, kami sama sekali tidak lebih buruk daripada tim lain," ujarnya. "Saya hanya berpendapat bahwa, secara umum, performa mobil kami sedikit lebih lemah saat kualifikasi dibandingkan saat balapan dengan beban bahan bakar yang lebih ringan.

“Saat harus benar-benar melibas kerb - terutama kemarin - McLaren tampil sangat, sangat kuat, sedangkan kami agak kurang optimal dalam aspek tersebut.

“Jadi, kami harus menanggung akibatnya akhir pekan ini, kemungkinan besar karena hal itu. Namun secara keseluruhan, saya selalu merasa posisi kami agak tertinggal saat sesi kualifikasi.”

Bos Ferrari, Fred Vasseur, menambahkan bahwa mobil mereka tampaknya kesulitan meningkatkan kecepatan seiring berjalannya berbagai segmen kualifikasi.

"Jika kita membandingkan Zandvoort dengan balapan ini, hasil akhirnya kurang lebih sama bagi kami: kami memiliki kecepatan yang cukup baik di kualifikasi, namun gagal memaksimalkan segalanya pada upaya terakhir, sementara kecepatan saat balapan tergolong oke," jelas Vasseur.

"Maksud saya, jika hari ini saya harus mengarahkan fokus tim pada satu hal, hal itu adalah perkembangan kecepatan selama kualifikasi—bukan sekadar kecepatan itu sendiri, melainkan peningkatan performa yang bisa dicapai seiring berjalannya sesi tersebut."

Ferrari boss Fred Vasseur says the team needs to improve its qualifying pace
Ferrari boss Fred Vasseur says the team needs to improve its qualifying pace

Dia menambahkan: "Jika kita melihat sesi kualifikasi - khususnya keempat stint yang ada - posisi terdepan berganti-ganti antara Max, Lewis, dan Kimi; namun pada akhirnya, kami menyelesaikan sesi yang paling krusial di posisi keempat.

"Hal ini perlu kami perbaiki. Kami harus melakukan perbaikan karena menurut saya, jika melihat kecepatan saat balapan, potensi kecepatannya sebenarnya ada."

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Ferrari
Ferrari 'Menanggung Akibat' dari Kualifikasi Buruk di 2026
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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