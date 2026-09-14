McLaren Lanjutkan Pendekatan untuk Merekrut Lambiase Lebih Awal

McLaren melanjutkan upayanya untuk mendatangkan Engineer Red Bull, Gianpiero Lambiase, lebih awal dari yang direncanakan.

Pada bulan April lalu, diumumkan bahwa Lambiase - yang merupakan Race Engineer lama Max Verstappen di Red Bull - akan pindah ke McLaren untuk menjabat sebagai Chief Racing Officer di tim yang berbasis di Woking tersebut.

Lambiase awalnya dijadwalkan bergabung dengan McLaren mulai tahun 2028, tapi mereka berupaya untuk mendatangkan Engineer berdarah Inggris-Italia itu lebih awal.

Agar hal tersebut dapat terwujud, Red Bull harus mencapai kesepakatan dengan McLaren. Diskusi antara kedua tim telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir dan pembicaraan pun berlanjut di ajang Grand Prix Spanyol.

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Lambiase dan CEO McLaren, Zak Brown, terlihat melakukan pertemuan terbuka di luar sebuah kafe di area paddock Madrid pada Sabtu pagi.

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Seperti dilansir media Belanda De Telegraaf, Lambiase setidaknya akan menyelesaikan musim ini bersama Red Bull. Artinya, kepindahannya ke McLaren baru akan terjadi paling cepat pada tahun 2027.

Red Bull sudah mengantisipasi kemungkinan ini, dengan Tom Hart bertugas sebagai insinyur balap Verstappen dalam beberapa sesi latihan tahun ini, yang akan berlanjut pada balapan berikutnya di Azerbaijan.

Jurnalis Belanda yang disegani, Erik van Haren - yang memiliki hubungan erat dengan kamp Verstappen - melaporkan bahwa Hart akan mengambil alih peran sebagai Race Engineer bagi pembalap asal Belanda itu selama tiga akhir pekan balapan penuh di Austin, Sao Paulo, dan Las Vegas.

Red Bull juga telah merekrut mantan direktur performa Aston Martin, Tom McCullough, untuk menjabat sebagai Racing Director, meskipun ia baru akan mulai bekerja bersama tim tersebut pada tahun 2027.

Lambiase is the voice in Verstappen's ear at Red Bull

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Pria asal Inggris berusia 50 tahun yang telah menghabiskan lebih dari satu dekade bersama Aston Martin ini merupakan pengganti langsung bagi Lambiase.

Bergabungnya Lambiase ke McLaren akan memperkuat operasional balap tim tersebut, dan ia akan melapor langsung kepada kepala tim, Andrea Stella.

Sementara itu, Verstappen telah berkomitmen terhadap masa depannya bersama Red Bull dengan menandatangani perpanjangan kontrak yang membuatnya tetap berada di Milton Kenyes setidaknya hingga akhir tahun 2030.