F1 GP Spanyol 2026: Antonelli Menangi Balapan Pertama di Madring

Andrea Kimi Antonelli menahan laju Max Verstappen pada balapan Formula 1 pertama di Sirkuit Madring, dan memantapkan posisinya dalam perebbutan gelar juara musim 2026.

Pemimpin klasemen kejuaraan ini meraih kemenangan kedelapannya dari 14 balapan musim ini, sekaligus memperlebar keunggulan poin atas rekan setimnya di Mercedes, George Russell, menjadi selisih besar 81 poin dengan sembilan balapan tersisa.

Lando Norris melengkapi posisi podium di urutan ketiga setelah pertarungan sengit melawan Verstappen. Namun, sang juara dunia bertahan dibiarkan menyesali momen Virtual Safety Car dan insiden pit-stop yang kacau bagi McLaren, yang membuat kemenangan lepas dari genggaman.

Pembalap asal Inggris itu tampak memegang kendali pada tahap awal balapan, namun situasi berubah drastis ketika insiden yang dialami Lance Stroll membuat VSC diberlakukan dan McLaren melewatkan kesempatan untuk memanggil pembalap andalannya masuk ke pit saat sedang memimpin.

Norris was unfortunate with the timing of the virtual safety car

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Saat Norris masuk ke pit, kondisi balapan sudah kembali normal, membuatnya kehilangan banyak waktu terhadap rival yang melakukan pit-stop selama fase VSC. Situasinya semakin kacau oleh pit-stop yang sangat lambat bagi McLaren.

Charles Leclerc memimpin sebagian besar jalannya balapan setelah bertahan lama menggunakan ban Hard, dengan Ferrari berharap kemunculan Safety Car yang ternyata tidak terjadi. Akhirnya, ia melakukan pit-stop wajib di akhir balapan dan turun ke posisi empat.

George Russell finis dengan selisih waktu kurang dari satu detik di belakang Leclerc namun gagal menyalip pembalap Ferrari tersebut, membuatnya semakin tertinggal dari Antonelli dalam persaingan perebutan gelar juara.

Liam Lawson finis di posisi keenam - terpaut cukup jauh - mengendarai mobil Red Bull kedua, di depan Franco Colapinto (Alpine) dan Oscar Piastri (McLaren), para pembalap terakhir yang menyelesaikan balapan dalam putaran yang sama dengan pemimpin lomba.

Rookie Racing Bulls, Arvid Lindblad, menahan terkanan di akhir balapan dari Nico Hulkenberg untuk mengamankan posisi kesembilan bagi Racing Bulls, dengan Hulkie yang membela Audi melengkapi 10 besar.

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The start of the Spanish Grand Prix

Catatan Lewis Hamilton sebagai satu-satunya pembalap yang menyelesaikan semua putaran balapan di musin 2026 berakhir setelah masalah rem memaksa juara dunia tujuh kali itu, yang sempat berada di posisi ketiga, mundur pada Lap 7.

Stroll, Sergio Perez, dan pahlawan tuan rumah Carlos Sainz adalah pembalap lain yang gagal finis dalam debut yang ternyata berlangsung cukup tenang bagi Madrid.