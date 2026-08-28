19 Bendera Merah Warnai Tes Pertama Sirkuit Madring dengan Mobil F3

Sepuluh pembalap menabrak pembatas saat paddock Formula 3 melakukan tes di Sirkuit Mading.

F3 testing at the Madring
F3 testing at the Madring

Para pembalap Formula 3 ambil bagian dalam sesi resmi pertama di Madring menjelang debut sirkuit tersebut di ajang Formula 1. Namun, itu menjadi dua hari yang sibuk dengan 19 kali bendera merah dikibarkan, menyoroti potensi masalah yang mungkin muncul saat paddock F1 tiba pada bulan September.

Setelah sesi shooting yang dilakukan Ferrari, F3 menjadi yang pertama menjajal sirkuit terbaru F1 dengan kecepatan penuh. Akan tetapi, uji coba selama dua hari tersebut jauh dari kata mulus, dengan 10 pembalap berbeda mengalami insiden menabrak dinding pembatas.

Pada hari pertama, bendera merah dikibarkan sebanyak lima kali akibat insiden dengan tembok pembatas yang melibatkan Christian Ho, Fernando Barrichello, Jin Nakamura, Gladysz, dan Freddie Slater.

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Tikungan 17 tampaknya menjadi titik perhatian khusus di sini, dengan dua insiden yang terjadi di tikungan tersebut. Di sinilah lintasan mulai memasuki bagian yang menyerupai anak tangga dengan serangkaian tikungan 90 derajat sebelum kembali ke trek lurus utama. Baik titik masuk maupun keluar tikungan diapit oleh dinding pembatas yang sempit, dan exitnya juga melewati sebuah terowongan. 

Meskipun area runoff di tengah tikungan mungkin menggoda pembalap untuk menunda titik pengereman lebih jauh lagi, banyak bukti yang menunjukkan bahwa hal itu bukanlah ide yang bijak.

Tikungan lima dan enam juga memicu dikibarkannya bendera merah sebanyak dua kali. Di bagian ini, lintasan mengikuti jalur bundaran dalam bentuk chicane kiri-kanan-kiri yang sempit. 

Berdasarkan rekaman video onboard yang sebelumnya dibagikan oleh Ferrari, kerb di titik lintasan ini memiliki profil yang sangat agresif. Bagian ini paling mirip dengan chicane "Singapore Sling" yang dulu pernah ada namun kemudian dihapus dari tata letak sirkuit Grand Prix Singapura.

Dalam situasi balapan, ada kemungkinan pembalap akan mencoba melakukan manuver agresif untuk masuk ke bagian awal kompleks tikungan ini. 

Namun, mengingat tingginya risiko di tikungan tersebut - serta fakta bahwa pembalap kemungkinan besar akan mengambil runoff di sisi dalam dengan dalih menghindari insiden - area ini lebih mungkin menjadi masalah hanya saat pembalap memacu kendaraan hingga batas kemampuan maksimal saat time-attack.

Sainz laps the Madring
Sainz laps the Madring
© F1

Tikungan 7 menjadi titik lain yang memicu tiga kecelakaan. Letaknya berada setelah puncak tanjakan yang membatasi pandangan, sehingga pembalap harus mengarahkan mobil mereka ke kiri di entri untuk membuka sudut tikungan ke kanan tersebut.

Terdapat dinding pembatas yang cukup berisiko di exit tikungan - sebelum lintasan kembali berbelok ke kiri - yang berpotensi menimbulkan masalah di semua sesi.

Tikungan lain yang masing-masing menyebabkan satu pembalap mengalami insiden adalah Tikungan 3, 10, 11, dan 14. Kejadian di sana kemungkinan besar disebabkan oleh kondisi cengkeraman ban yang rendah.

F1 akan menyambangi Madrid untuk pertama kalinya pada 11–13 September. Carlos Sainz dan Fernando Alonso berharap dapat menyuguhkan penampilan memukau bagi para penggemar tuan rumah dalam akhir pekan balapan kedua musim ini di Spanyol, setelah Grand Prix Catalunya yang dimenangi Lewis Hamilton.

Tags:

F1
2026
Spain
19 Bendera Merah Warnai Tes Pertama Sirkuit Madring dengan Mobil F3
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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