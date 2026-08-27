RESMI: Colapinto Bertahan di Alpine untuk Musim F1 2027

Alpine telah mengonfirmasi akan mempertahankan Franco Colapinto untuk musim Formula 1 2027.

Sudah sejak lama diperkirakan bahwa Colapinto akan tetap bersama Alpine, tapi pengumuman pada hari Kamis mengonfirmasi bahwa tim Enstone memilih stabilitas menjelang tahun 2027.

Colapinto akan terus menjadi rekan setim Pierre Gasly, yang telah terikat kontrak jangka panjang yang akan mempertahankannya di Alpine setidaknya hingga akhir tahun 2028.

"Saya sangat senang bisa tetap bersama tim ini pada tahun 2027," ujar Colapinto. "Saya merasa sangat bahagia dan nyaman di sini, dan yang lebih menggembirakan lagi adalah kami telah mencatat kemajuan signifikan tahun ini dibandingkan tahun lalu.

"Masih banyak pencapaian yang ingin kami raih, dan saya tahu tim bekerja sangat keras untuk meningkatkan performa serta membuat mobil menjadi semakin baik.

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“Tujuan jangka panjang kami sudah jelas - untuk bersaing dan meraih kemenangan - dan saya berterima kasih kepada tim, Flavio [Briatore], serta Steve [Nielsen] atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menjadi salah satu pembalap mereka di masa mendatang.

"Saya menantikan bagaimana perkembangannya nanti, sembari tetap memprioritaskan fokus pada tugas saya di lintasan balap.”

Colapinto has scored 19 points for Alpine this season

Sejauh ini, Colapinto telah mengumpulkan 19 poin dalam musim 2026 yang menunjukkan peningkatan performa signifikan, termasuk finis di posisi keenam - hasil terbaik sepanjang kariernya - pada Grand Prix Kanada. Saat ini, ia menempati peringkat ke-12 dalam kejuaraan dunia.

Bersama dengan perolehan 44 poin dari Gasly, Alpine menempati posisi keenam dalam kejuaraan konstruktor dengan total 63 poin, tertinggal tiga poin dari rival mereka di papan tengah, Racing Bulls.

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"Kami sangat senang dapat mengonfirmasi susunan pembalap kami untuk tahun 2027, di mana Franco tetap menjadi pembalap utama mendampingi Pierre," ujar Direktur Eksekutif Alpine, Flavio Briatore.

"Bagi saya, konsistensi adalah hal yang sangat penting. Kini komposisi pembalap kami sudah mantap; dan seperti yang telah sering saya katakan, meskipun ini merupakan bagian penting dari teka-teki tersebut, hal paling krusial yang harus kami tuntaskan dengan baik adalah merancang dan membangun mobil balap yang cepat - yang mutlak tetap menjadi prioritas utama kami."

Alpine will retain the same driver line up for a third season

“Kami telah melihat Franco benar-benar berkembang dan menjadi pembalap hebat tahun ini. Hasil yang diraihnya, terutama di Miami dan Montréal, mengukuhkan apa yang sudah saya ketahui sebelumnya: Franco memang layak berada di Formula 1 dan di tim ini.

"Saya berharap baik Franco maupun Pierre akan terus tampil fantastis di lintasan, dan seluruh tim akan terus berjuang tanpa henti hingga kami mampu bersaing - dan meraih kemenangan - di barisan depan olahraga ini.”

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Colapinto awalnya melakukan debut F1 dengan menggantikan Logan Sargeant - yang sedang kesulitan - di tim Williams, serta berhasil mengumpulkan lima poin dalam penampilan impresif selama sembilan balapan di akhir musim 2024.

Pembalap asal Argentina ini kemudian bergabung dengan Alpine untuk menggantikan Jack Doohan setelah tujuh balapan musim 2025 berjalan, namun ia menjalani musim yang sulit dan gagal mencetak poin.

Meski begitu, Alpine tetap menaruh kepercayaan pada Colapinto, yang kemudian membalas kepercayaan tersebut dengan performa jauh lebih kuat sepanjang musim 2026.