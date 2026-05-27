Gucci akan Menjadi Sponsor Utama Alpine F1 Mulai 2027

Brand fashion mewah Gucci akan bergabung dengan ajang Formula 1 sebagai mitra utama baru tim Alpine.

Gucci akan menggantikan BWT sebagai sponsor utama Alpine F1 mulai tahun 2027, dengan gambar awal yang mengisyaratkan corak hitam elegan dengan garis merah dan hijau di kedua sisi logo G emas yang saling bertautan.

Namun, diketahui bahwa Alpine juga ingin mempertahankan warna biru khasnya di beberapa bagian mobil.

Ini menandai pertama kalinya sebuah rumah mode mewah memegang kapasitas ini dengan sebuah tim, dengan tim akan berlomba sebagai 'Gucci Racing Alpine Formula One Team'.

Meskipun angka pastinya belum diumumkan, diperkirakan kesepakatan multi-tahun ini bisa bernilai $50-60 juta per tahun.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Alpine and Gucci sign a title partnership deal © Jean-François Robert / Modds

“Kemitraan dengan Alpine Formula One Team ini menulis babak baru: Gucci menjadi rumah mode mewah pertama yang menjadi Sponsor Utama di Formula Satu,” kata Francesca Bellettini, Presiden dan Chiex Executive Officer Gucci.

“Hal itu mencerminkan ambisi kami untuk merek ini dan peran yang ingin kami berikan kepada Gucci di panggung ini. Formula Satu saat ini mewakili konvergensi unik antara performa, budaya, dan jangkauan global, dan Alpine Formula One Team adalah mitra yang tepat untuk mewujudkan visi ini.

“Gucci Racing lebih dari sekadar kehadiran di grid: ini adalah ekspresi dari siapa kami dan ke mana kami ingin membawa merek ini. Dan masih banyak lagi yang akan datang.”

Schumacher in his 1994 Benetton © XPB Images

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Ini bukan kali pertama tim yang berbasis di Enston membalap dengan brand mode, sebelumnya tim Enstone menggunakan nama Benetton saat meraih dua gelar beruntun bersama Michael Schumacher di pertengahan 90-an.

Tokoh kunci dalam kesepakatan ini adalah mantan CEO Renault, Luca de Meo, yang kini menjabat sebagai CEO perusahaan induk Kering, yang mana Gucci merupakan bagiannya.

“Formula Satu telah berkembang jauh melampaui olahraga untuk menjadi salah satu platform konten premium paling berpengaruh di dunia, menjangkau lebih dari 1,5 miliar orang setiap musim dan menginspirasi audiens yang berkembang pesat, lebih muda, dan semakin banyak perempuan,” kata de Meo.

"Sebagai ruang kreativitas, pengejar keunggulan, dan pencapaian manusia, kami melihatnya sebagai platform unik bagi merek mewah untuk mendobrak batasan, memicu koneksi yang bermakna, dan membangun nilai jangka panjang serta daya tarik merek, sambil memberikan dampak yang terukur dan berkelanjutan."

Penasihat eksekutif tim Alpine F1, dan mantan kepala tim Benetton, Flavio Briatore, menambahkan: “Bermitra dengan merek bergengsi sekaliber Gucci di Formula Satu sebagai mitra utama Tim Formula Satu Alpine adalah sesuatu yang sangat saya banggakan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Tidak hanya itu, tetapi saya juga bersemangat tentang kemungkinan yang dibawa oleh kemitraan dengan Gucci dan hal-hal hebat yang dapat kita capai bersama di tingkat global.

"Tim Enstone memiliki sejarah melakukan hal-hal yang berbeda dari yang lain dan sebelumnya telah menunjukkan bahwa fesyen dapat menjadi yang utama di Formula Satu.

"Dengan peningkatan performa di lintasan, dan Alpine memiliki total poin terbaiknya di awal musim, kolaborasi baru dengan Gucci ini menunjukkan momentum yang semakin meningkat di balik tim."