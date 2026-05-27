Mobil EV Pertama Ferrari Dikritik Habis-Habisan Mantan Bos F1-nya

Mantan Team Principal Formula 1 Ferrari, Luca di Montezemolo, memberikan penilaian pedas terhadap mobil EV murni pertama pabrikan Italia tersebut - Luce.

Ferrari, yang dikenal dengan lini sportscar mewah dan ikoniknya, telah meluncurkan mobil EV murni pertama mereka - Luce EV - pada hari Selasa.

Mobil tersebut $640.000 (£474.320) dan merupakan penyimpangan dari desain Ferrari tradisional, serta menjadi model lima tempat duduk pertama dari merek ikonik Italia tersebut.

Mobil ini diciptakan bekerja sama dengan agensi LoveFrom yang didirikan oleh mantan kepala desain Apple, Sir Jony Ive.

The Luce was presented in Ferrari's classic red, blue and yellow

Bisa dibilang Ferrari Luce yang baru - yang dalam bahasa Italia berarti "cahaya" - tidak diterima dengan baik sejak diperkenalkan pada hari Selasa.

Di Montezemolo, yang memimpin tim Ferrari F1 selama 23 tahun hingga mengundurkan diri pada tahun 2014, sangat tersinggung dan memberikan tanggapan yang brutal.

“Jika saya mengatakan apa yang sebenarnya saya pikirkan, saya akan merugikan Ferrari,” kata pengusaha Italia berusia 78 tahun itu.

“Kita berisiko menghancurkan sebuah legenda, dan saya benar-benar menyesalinya. Saya harap setidaknya mereka menyingkirkan logo kuda jingkrak dari mobil itu.

“[Luce] tentu saja mobil yang setidaknya tidak akan ditiru oleh orang Tiongkok.”

Di Montezemolo was scathing in his review of the Luce

Mengatakan bahwa Ferrari Luce EV kontroversial adalah meremehkan, apalagi jika melihat dampak yang ditunjukkan terhadap citra dan branding pabrikan Italia itu.

Seorang pengguna media sosial merasa mobil itu pantas langsung dibuang ke tempat sampah, menambahkan, "Ferrari baru saja menghancurkan merek mereka seperti yang dilakukan Jaguar."

Opini publik telah menghantam Ferrari dengan keras, dengan sahamnya jatuh lebih dari 8% di pasar saham Milan dan lebih dari 5% di New York.

Paus Leo terlihat duduk di dalam mobil baru tersebut setelah diperkenalkan model itu oleh kepala eksekutif Ferrari, Benedetto Vigna.

Luce dapat mencapai kecepatan 60 mph dalam waktu sekitar 2,5 detik berkat motor listrik buatan Ferrari yang terpasang di keempat rodanya. Mobil ini diperkirakan akan tersedia akhir tahun ini.

The Luce design has been described as "polarising"

Kepala desain Ferrari, Flavio Manzoni, mengakui bahwa desain tersebut "menimbulkan kontroversi".

Momen peluncuran EV pertama Ferrari juga menjadi pertanyaan saat rival mereka di pasar Supercar, Lamborghini dan Porsche, telah menurunkan rencana EV mereka karena angka penjualan yang lesu dan persaingan dari pabrikan Tiongkok.

Sementara itu, Jaguar juga menghadapi kritik keras setelah meluncurkan mobil konsep listriknya pada akhir tahun 2024.

