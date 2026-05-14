Hamilton dan Alonso Disarankan untuk Pensiun dari Formula 1

Lewis Hamilton dan Fernando Alonso didesak untuk pensiun oleh mantan pembalap Formula 1, Ralf Schumacher.

Hamilton menjalani musim keduanya bersama Ferrari sejak menyelesaikan kepindahan besar dari Mercedes. Itu adalah awal musim yang lebih baik untuk sang juara dunia tujuh kali setelah meraih podium pertama yang telah lama ditunggu-tunggu dengan seragam merah di GP China.

Namun, pembalap Inggris berusia 41 tahun itu jelas kalah performa dari rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, dalam dua balapan sejak podium pertamanya bersama Scuderia.

Meskipun komentator Sky Sports Jerman, Ralf Schumacher, mengakui Hamilton berada dalam posisi yang lebih baik tahun ini, ia tetap berpikir sudah saatnya Hamilton pensiun, dan menyatakan ia tidak akan memiliki peluang melawan Leclerc sepanjang musim.

Juara Grand Prix enam kali, Schumacher, adik dari legenda F1 Michael, juga menyerukan agar juara dunia dua kali Alonso juga pensiun untuk "memberi kesempatan kepada generasi muda".

“Hamilton berada di posisi yang lebih baik lagi tahun ini,” kata Schumacher kepada podcast Backstage Boxengasse Sky Deutschland. “Tetapi sepanjang musim, dia tidak akan punya kesempatan melawan Leclerc.

“Sudah waktunya [untuk pensiun]. Dan saya harus mengatakan hal yang sama tentang Fernando Alonso: Hamilton dan Alonso telah menikmati waktu yang luar biasa di Formula 1, tetapi sekarang saatnya bagi mereka berdua untuk meninggalkan kokpit mereka di akhir tahun dan memberi kesempatan kepada generasi muda.”

Alonso is weighing up his F1 future © XPB Images

Alonso, yang akan berusia 45 tahun pada bulan Juli dan menjadi ayah untuk pertama kalinya tahun ini, kontraknya dengan Aston Martin akan berakhir pada akhir musim.

Pembalap Spanyol itu mengisyaratkan bahwa ia akan mengambil keputusan tentang masa depannya yang tidak pasti di F1 setelah liburan musim panas bulan Agustus.

"Suatu saat di musim panas, saya perlu mengambil keputusan," kata Alonso. "Saat ini saya belum sempat memikirkannya.

"Saya tidak pernah memikirkannya secara mendalam dan saya perlu berbicara dengan keluarga saya juga. Saya perlu berbicara dengan orang-orang terdekat saya terlebih dahulu dan memutuskan apa yang akan saya lakukan tahun depan.

"Saya sangat santai tentang hal itu. Jika saya terus balapan, saya pikir itu akan menjadi musim yang lebih baik daripada yang ini dengan proyek di tahun kedua.

"Jika saya berhenti balapan, saya tahu bahwa saya akan balapan di seri lain."

Ollie Bearman dari Haas dianggap sebagai pengganti yang sempurna untuk Hamilton di Ferrari, menurut Schumacher.

“Dan saya juga percaya bahwa, jika dia mendapat kesempatan, dia bahkan akan menjadi penantang bagi Charles Leclerc,” tambah Schumacher. “Saya cukup yakin akan hal itu. Jadi saya akan mengatakan bahwa dia sebenarnya lebih baik.”