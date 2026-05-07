Leclerc Meminta Penjelasan Ferrari atas Buruknya Performa Miami

Charles Leclerc meminta Ferrari untuk menyelidiki penurunan performa yang mengkhawatirkan selama Grand Prix Miami.

Ekspektasi tinggi tertumpu pada Ferrari saat mereka membawa paket upgrade besar ke Miami setelah jeda paksa F1 selama lima minggu, namun pada akhirnya itu adalah akhir pekan yang mengecewakan bagi Scuderia.

Lewis Hamilton hanya diklasifikasikan di posisi keenam dengan mobil yang rusak parah, sementara Leclerc yang memimpin awal balapan finis di posisi keenam setelah melintir di akhir balapan, sebelum mendapat penalti 20 detik yang membuatnya turun ke posisi kedelapan.

Setelah balapan, Leclerc menuntut penjelasan atas kurangnya performa Ferrari.

“Dengan ban medium, kami tidak kuat. Ban kami mengalami degradasi yang sangat besar,” kata Leclerc kepada media termasuk Crash.net.

“Dengan ban keras, awalnya tidak bagus tetapi kemudian membaik dan sedikit lebih baik, tetapi tidak pernah mencapai level seperti hari Sabtu.

"Kita perlu menelaahnya. Performa kita menurun drastis sejak saat itu, dan saya ingin memahami persis apa yang terjadi."

Meskipun Leclerc bersikeras bahwa pembaruan baru Ferrari bekerja sesuai harapan, ia menduga tim rival melakukan pekerjaan yang lebih baik.

McLaren MCL40 yang telah direvisi sangat kuat, karena juara dunia bertahan itu memenangkan balapan sprint sebelum mengamankan posisi kedua dan ketiga di balapan utama.

“Paket peningkatan ini berhasil, dan yang penting adalah tim lain juga berupaya, dan mungkin paket peningkatan mereka sedikit lebih baik,” tambah Leclerc.

“Kami memiliki hal-hal lain yang akan segera datang, dan mudah-mudahan itu akan membantu kami untuk kembali sedikit di depan. Ini detail kecil, tetapi dengan generasi mobil ini, terutama di tahun pertama ini, semuanya akan tentang pengembangan.

“Jadi kita harus memastikan kita melakukan semuanya dengan sempurna dalam hal pengembangan.”

Hasil ini menempatkan Leclerc di posisi ketiga klasemen pembalap, tertinggal 41 poin dari Andrea Kimi Antonelli.

Leclerc juga hanya unggul delapan poin dari Lando Norris dan rekan setimnya di Ferrari, Hamilton.