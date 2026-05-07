Aston Martin Tunda Upgrade Mobil setelah Awal 2026 yang Buruk

Setelah jeda lima minggu yang tidak terjadwal antara Jepang dan Miami memberi tim Formula 1 kesempatan untuk melakukan banyak pembaruan, Aston Martin adalah satu-satunya tim yang tidak mendaftarkan peningkatan performa apa pun pada dokumentasi resmi FIA.

Meskipun beberapa penyesuaian dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pengendalian dan mengurangi getaran yang mengganggu dari unit daya Honda, performa secara keseluruhan tetap menjadi prioritas kedua, dengan peningkatan dari area lain menjadi fokus utama.

Chief Trackside Officer Aston Martin, Mike Krack, menolak untuk berspekulasi kapan peningkatan aerodinamis akhirnya akan dipasang pada AMR26 yang berkinerja buruk.

“Dengan langkah-langkah yang telah kami ambil untuk meningkatkan keandalan dan mengurangi getaran, serta meningkatkan kemampuan pengendalian, kami telah melihat peningkatan yang cukup signifikan sejauh ini, dan kami harus terus melanjutkan hal tersebut,” kata Krack.

Mengenai peningkatan aerodinamika, ia menambahkan: “Saya tidak akan membahas apakah itu akan terjadi pada balapan berikutnya, balapan setelahnya, atau balapan mendatang, tetapi saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami memiliki banyak masalah ketika musim dimulai - masalah yang luar biasa.

“Tetapi kita juga harus mengakui bahwa ada kesenjangan besar yang harus ditutup. Ini tidak akan terjadi dalam semalam.”

Fernando Alonso menyatakan di Miami bahwa ia tidak mengharapkan banyak peningkatan aerodinamis sebelum musim panas.

Ketika ditanya alasan penundaan upgrade, Krack berkata: “Anda harus mengakui apa strateginya dan apa rencananya. Tugas kami di trek adalah memaksimalkan apa yang kami miliki. Saya pikir kita dapat dengan aman mengatakan bahwa kita belum optimal dalam segala hal.

“Kami telah melakukan yang terbaik, tetapi saya pikir kami bisa melakukan yang lebih baik. Dan hal yang sama berlaku untuk energi dan kemampuan pengendalian.

“Kita masih bisa menggali banyak hal dari paket ini sebagaimana adanya saat ini, dan penting bagi kita untuk menjaga motivasi semua orang agar terus mengerjakannya, lalu menunggu langkah selanjutnya.”

Aston Martin dan Cadillac masih belum mengumpulkan poin musim ini. Namun, dengan Valtteri Bottas finis di posisi ke-13 di China, dan hasil terbaik Aston adalah P15 lewat Alonso di Miami, mereka jadi juru kunci klasemen konstruktor.