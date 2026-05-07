Aston Martin Tunda Upgrade Mobil setelah Awal 2026 yang Buruk

Aston Martin tampaknya harus menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan peningkatan performa.

Aston Martin drivers in Miami
Aston Martin drivers in Miami
© XPB Images
Add as a preferred source

Setelah jeda lima minggu yang tidak terjadwal antara Jepang dan Miami memberi tim Formula 1 kesempatan untuk melakukan banyak pembaruan, Aston Martin adalah satu-satunya tim yang tidak mendaftarkan peningkatan performa apa pun pada dokumentasi resmi FIA.

Meskipun beberapa penyesuaian dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pengendalian dan mengurangi getaran yang mengganggu dari unit daya Honda, performa secara keseluruhan tetap menjadi prioritas kedua, dengan peningkatan dari area lain menjadi fokus utama.

Chief Trackside Officer Aston Martin, Mike Krack, menolak untuk berspekulasi kapan peningkatan aerodinamis akhirnya akan dipasang pada AMR26 yang berkinerja buruk.

“Dengan langkah-langkah yang telah kami ambil untuk meningkatkan keandalan dan mengurangi getaran, serta meningkatkan kemampuan pengendalian, kami telah melihat peningkatan yang cukup signifikan sejauh ini, dan kami harus terus melanjutkan hal tersebut,” kata Krack.

Mengenai peningkatan aerodinamika, ia menambahkan: “Saya tidak akan membahas apakah itu akan terjadi pada balapan berikutnya, balapan setelahnya, atau balapan mendatang, tetapi saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami memiliki banyak masalah ketika musim dimulai - masalah yang luar biasa.

“Tetapi kita juga harus mengakui bahwa ada kesenjangan besar yang harus ditutup. Ini tidak akan terjadi dalam semalam.”

Fernando Alonso menyatakan di Miami bahwa ia tidak mengharapkan banyak peningkatan aerodinamis sebelum musim panas.

Ketika ditanya alasan penundaan upgrade, Krack berkata: “Anda harus mengakui apa strateginya dan apa rencananya. Tugas kami di trek adalah memaksimalkan apa yang kami miliki. Saya pikir kita dapat dengan aman mengatakan bahwa kita belum optimal dalam segala hal.

“Kami telah melakukan yang terbaik, tetapi saya pikir kami bisa melakukan yang lebih baik. Dan hal yang sama berlaku untuk energi dan kemampuan pengendalian.

“Kita masih bisa menggali banyak hal dari paket ini sebagaimana adanya saat ini, dan penting bagi kita untuk menjaga motivasi semua orang agar terus mengerjakannya, lalu menunggu langkah selanjutnya.”

Aston Martin dan Cadillac masih belum mengumpulkan poin musim ini. Namun, dengan Valtteri Bottas finis di posisi ke-13 di China, dan hasil terbaik Aston adalah P15 lewat Alonso di Miami, mereka jadi juru kunci klasemen konstruktor.

In this article

Aston Martin Tunda Upgrade Mobil setelah Awal 2026 yang Buruk
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

F1 News
Komentar Pertama Stroll usai Debut GT3 yang Mengerikan di Paul Ricard
15/04/26
Stroll endured a penalty-hit GT3 debut
F1 News
Lance Stroll Mengincar Podium di Balapan GTWC Pertamanya
10/04/26
Lance Stroll
F1 News
Honda Hanya Bertanggung Jawab atas Separuh Defisit Aston Martin
07/04/26
Aston Martin sit last in the constructors' championship
F1 News
Alonso Akui Aston Martin Butuh Waktu untuk Pulih di F1
06/04/26
Alonso has become a father for the first time at 44
F1 News
Pencapaian Besar Aston Martin di GP Jepang 2026 Tak Layak Dirayakan
30/03/26
Fernando Alonso, Aston Martin, 2026 Japanese GP
F1 News
Honda Mengklarifikasi Kesalahpahaman atas Komentar Adrian Newey
27/03/26
Newey has not been at a race since Australia