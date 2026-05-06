Alonso Mengungkap Masalah Baru Aston Martin dengan Mobil 2026

Aston Martin dan Honda mungkin telah mengatasi masalah getaran mereka, tetapi Fernando Alonso telah mengungkapkan masalah baru setelah Grand Prix Miami.

Miami menjadi tonggak sejarah lainnya bagi Aston Martin saat tim menyelesaikan Grand Prix dengan kedua mobil untuk pertama kalinya musim ini. Alonso finis satu putaran di belakang di posisi ke-15, dua posisi di depan rekan setimnya, Lance Stroll.

Alonso menunda pit-stop dengan harapan adanya hujan yang tidak kunjung turun, meskipun juara dunia dua kali itu mengakui bahwa hal itu tidak akan membuat perbedaan besar pada hasil akhir Aston Martin.

“Kami hanya menunggu hujan. Jika hujan turun, Anda mungkin bisa menghindari satu kali pit stop,” jelasnya menanggapi pertanyaan dari Crash.net.

“Tetapi itu tidak banyak mengubah keadaan karena kami tertinggal satu kali pit stop dari mobil berikutnya, jadi meski hujan dan mereka melakukan pit stop tambahan, mereka tetap di depan kami.

"Jadi tidak banyak yang bisa kami lakukan, tetapi kami harus mencoba belajar dari manajemen strategi dan manajemen ban.

“Kami berhasil menyelesaikan balapan dengan kedua mobil untuk pertama kalinya, jadi ada beberapa peningkatan keandalan dan ini adalah hal positif yang harus kita ambil dari Miami.”

Meski Aston Martin dan Honda telah mengatasi masalah getaran kronis yang menggangu AMR26 selama balapan awal musim, ia mengkonfirmasi bahwa masalah baru terkait dengan gearbox telah muncul.

"Sejujurnya, masalahnya lebih ke girboks sepanjang akhir pekan daripada mesin," jelasnya.

"Jadi saya tidak tahu - elektroniknya, ada sesuatu yang sangat aneh pada perpindahan gigi turun dan naik, jadi tidak terkontrol dengan baik.

"Jadi ya, itu perbaikan nomor satu untuk Kanada. Saya rasa dengan semua zona pengereman berat di Kanada, kita perlu meningkatkan perilaku transmisi saat ini."

Alonso mengatakan dia bersiap menghadapi kesulitan Aston Martin yang akan terasa "berulang" untuk beberapa waktu ke depan.

Ditanya apakah Grand Prix Kanada akan lebih baik, dia menjawab: "Tidak, mari kita lihat. Saya pikir kita akan membuat kemajuan dari sudut pandang pengendalian. Performa tidak, jadi kita perlu tetap bersama tim. Ini akan menjadi balapan yang sangat sulit.

"Tentu saja akan terasa berulang, kita perlu menghadapi media setiap Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu."

Ketika seorang jurnalis meminta maaf, Alonso berkata: "Tidak, itu bagus dan Anda melakukan pekerjaan Anda. Kami mengemudi dengan cepat, tetapi pesannya berulang-ulang.

“Kami tidak memiliki upgrade hingga setelah musim panas, jadi kami tidak perlu datang ke Kanada [diminta] ... Apa yang kami harapkan di Kanada sama, apa yang kami harapkan di Austria sama.

"Itulah yang perlu kita kelola, tingkat frustrasi dari semua orang di tim, tetapi saya pikir kita semua santai.

"Kita semua berkomitmen untuk, setelah musim panas, memiliki paruh kedua tahun yang lebih baik. Mari kita lihat apakah kita bisa melakukannya.”