Williams Mencapai Tonggak dengan Paket Upgrade yang Tertunda

Carlos Sainz tidak bisa menyembunyikan rasa leganya setelah Williams akhirnya memasang paket 'balapan pertama' yang direncanakan untuk Grand Prix Miami, dengan kedua mobil berhasil meraih poin.

Williams menghadapi awal musim 2026 yang sulit. Mereka jadi satu-satunya tim yang melewatkan Shakedown Barcelona, bergulat dengan sasis yang kelebihan bobot, dan terlambat dalam jadwal pengembangan karena tidak memiliki paket yang direncanakan untuk Australia.

Akhirnya, skuat Grove mencapai tonggaknya di Grand Prix Miami setelah Sainz dan rekan setimnya Alex Albon finis di dalam 10 besar berdasarkan kecepatan murni di Miami, mencatatkan poin ganda mereka musim ini.

Hasil ini bertepatan dengan kemunculan paket upgrade yang seharusnya diperkenalkan di Albert park.

“Akhirnya kami memasang peningkatan pada mobil yang seharusnya digunakan pada balapan pertama,” kata Sainz.

“Karena semua penundaan yang kami alami di awal musim, sekarang kami akhirnya memasang mobil [di lintasan] yang seharusnya menjadi paket balapan pertama.

“Sekarang sudah terpasang di mobil, dan performanya setidaknya setara dengan mobil-mobil di barisan tengah. Kami tahu masih banyak bobot yang perlu dikurangi dari mobil, dan jika dilihat dari segi itu, ini positif.”

Williams tidak merahasiakan ambisi mereka untuk lebih dekat ke depan pada tahun 2026 setelah terpuruk selama sebagian besar dekade terakhir di dasar klasemen konstruktor, dan setelah mengalihkan fokus pengembangan dari mobil 2025 lebih awal tahun lalu.

“Saya pikir tim telah melakukan upaya besar selama beberapa minggu terakhir untuk mewujudkan ini, dan ini menunjukkan bahwa ketika Anda melakukan sesuatu dengan benar, hasilnya akan sedikit lebih baik,” tambah Sainz.

“Jelas, akhir pekan ini, saya rasa kami berada di urutan keenam tercepat, tetapi Alpine unggul 20 detik di depan kami. Bahkan bisa 25-30 detik tanpa safety car. Jadi, masih ada selisih yang cukup besar dengan Alpine, dan dengan para pembalap terdepan, saya bahkan tidak bisa memberi tahu Anda.

“Kita perlu fokus, menjadikan ini sebagai patokan baru kita, dan mulai meningkatkan performa.”