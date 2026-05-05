Piastri Sebut McLaren Belum Mencapai Level 2025 dengan Upgrade Miami

Oscar Piastri memberikan penilaian daya saing McLaren setelah memperkenalkan upgrade di Miami.

Piastri on the Miami GP podium
Oscar Piastri menilai bahwa McLaren masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai level mereka di musim Formula 1 2025.

Setelah akhir pekan yang berat di Australia dan China, McLaren menunjukkan tanda-tanda kebangkitan saat Piastri finis di podium di Jepang, bahkan sempat memimpin sebelum Safety Car di tengah balapan mengubah jalannya balapan dan menguntungkan Kimi Antonelli.

Membawa paket upgrade signifikan ke Miami, Norris nyaris mencuri kemenangan dari Antonelli pada hari Minggu, dengan Piastri memastikan dua McLaren di tiga besar.

Hasil ini menimbulkan pertanyaan apakah upgrade Miami telah menempatkan McLaren sebagai penantang gelar juara.

Saat ditanya apakah McLaren berada dalam posisi untuk secara konsisten melawan Mercedes, Piastri menjawab: "Saya pikir iya.

“Kita jelas harus menunggu dan melihat apa yang akan Mercedes berikan, karena mereka tidak memberikan banyak hal akhir pekan ini dan tetap saja – di kualifikasi dan balapan utama – mungkin sama, atau bahkan sedikit lebih cepat, dalam satu putaran.

“Kita tentu belum sepenuhnya kembali ke posisi kita tahun lalu, tetapi kita sedang menuju ke sana. Dengan lebih banyak yang akan datang, ini adalah posisi yang bagus.”

Di tangan Norris, MCL40 menjadi mobil yang dominan dalam balapan Sprint hari Sabtu, di mana ia menjadi pembalap non-Mercedes pertama yang meraih kemenangan dalam jenis balapan apa pun musim ini, memimpin McLaren meraih posisi satu-dua.

Dengan peningkatan lebih lanjut yang direncanakan untuk Kanada, Piastri menambahkan: “Kita perlu melihat bagaimana performa kita di beberapa trek yang berbeda.

“Saya pikir, terutama di bagian Sprint akhir pekan ini, meraih posisi satu-dua di Sprint berdasarkan kecepatan murni, itu adalah kejutan besar bagi kami. Jadi, semuanya berjalan dengan baik.”

“Kami mengharapkan peningkatan ini menjadi langkah maju yang baik dan memang demikian, dan mudah-mudahan akan demikian lagi di Kanada.

“Namun jelas Mercedes tidak membawa banyak hal akhir pekan ini dan mereka juga memiliki paket peningkatan untuk Kanada, jadi kita harus menunggu dan melihat seberapa berharga hal itu bagi mereka.”

