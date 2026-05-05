Wolff Mendukung Russell untuk Bangkit dari Kekecewaan GP Miami

Toto Wolff dari Mercedes memperingatkan Andrea Kimi Antonelli bahwa rekan setimnya, George Russell, akan bangkit kembali dalam perebutan gelar Formula 1 karena dia adalah seorang "pembunuh".

Antonelli meraih pole dan kemenangan ketiganya secara berturut-turut di Grand Prix Miami, sementara Russell hanya mampu finis di posisi keempat saat ia kembali harus mengakui kedigdayaan rekan setimnya yang masih remaja di Mercedes.

Russell finis 43 detik di belakang pembalap Italia berusia 19 tahun itu, yang telah unggul 20 poin di puncak klasemen kejuaraan dunia setelah empat balapan pembuka tahun 2026.

Namun Wolff tidak ragu bahwa Russell akan bangkit kembali dari performa buruknya saat ini dan memberikan peringatan kepada Antonelli dalam prosesnya.

"Saya selalu mengatakan George tidak akan menjadi pemenang grand prix jika dia bukan seorang pembunuh," kata Wolff menanggapi pertanyaan dari Crash.net.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Dan hal-hal ini, dia menganalisisnya, melihat datanya, sampai pada kesimpulannya, dan kesimpulannya adalah dia tidak pernah merasa nyaman dengan trek tersebut, dan tidak pernah menyukai permukaan yang halus, dan hanya itu. Centang kotaknya.

“Besok dia menantikan balapan di Montreal, dan masih ada 18 balapan lagi, banyak poin yang bisa diraih. Saya rasa ini tidak menunjukkan relevansi apa pun dari sisinya untuk memikirkan apa yang mungkin terjadi di akhir tahun.”

Russell, yang menjelaskan mengapa Antonelli lebih unggul darinya di Miami, menegaskan bahwa ia belum "lupa cara mengemudi" setelah balapan yang berat pada hari Minggu.

“Dia adalah pembalap yang fantastis, dan dia sangat cepat sejak hari pertama,” kata Russell tentang Antonelli dalam sebuah wawancara dengan Sky Sports F1. “Anda tidak akan memenangkan semua kejuaraan sebagai pembalap muda jika Anda tidak memiliki kecepatan.

“Tapi saya masih percaya diri, dan saya juga sudah pernah berada di posisi itu; saya belum lupa caranya mengemudi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Ini hanya sedikit sulit, tapi kita sudah menjalani empat balapan, masih jauh perjalanan yang harus ditempuh dan kita akan mengevaluasi kembali semuanya dalam beberapa minggu ke depan.”