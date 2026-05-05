Russell "Tidak Lupa Caranya Balapan" di Tengah Dominasi Antonelli

George Russell memberikan respons tegas setelah Grand Prix Miami di tengah dominasi Kimi Antonelli.

George Russell, Mercedes F1, 2026 Miami GP
George Russell, Mercedes F1, 2026 Miami GP
© XPB Images
Add as a preferred source

George Russell menegaskan dirinya "belum lupa cara mengemudi" setelah Grand Prix Miami yang berat di mana rekan setimnya, Andrea Kimi Antonelli, kembali menang.

Russell memasuki musim baru sebagai favorit untuk memenangkan gelar, tetapi saat ini tertinggal 20 poin dari rekan setimnya, Kimi Antonelli, setelah empat putaran.

Pembalap Italia itu sedang menjalani awal yang dominan di musim F1 keduanya, memenangkan tiga Grand Prix terakhir dari posisi pole.

Antonelli menjadi pembalap pertama dalam sejarah F1 yang memenangkan tiga Grand Prix pertamanya dari pole.

Sementara itu, Russell kesulitan sepanjang akhir pekan di Miami, finis 43,051 detik di belakang Antonelli di posisi keempat.

“Saya belum lupa caranya mengemudi”

Ketika ditanya tentang performa Antonelli melawan dirinya, Russell mengatakan kepada Sky F1 pada hari Minggu: “Dia adalah pembalap yang fantastis, dan dia sangat cepat sejak hari pertama.

“Anda tidak akan memenangkan semua kejuaraan sebagai pembalap muda jika Anda tidak memiliki kecepatan.

“Tetapi saya masih memiliki kepercayaan diri, dan saya juga sudah pernah berada di posisi itu; saya belum lupa cara mengemudi.

“Ini memang sedikit sulit, tetapi kami sudah menjalani empat balapan, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh dan kami akan mengevaluasi kembali semuanya dalam beberapa minggu ke depan.”

Russell kemudian menjelaskan kepada media, termasuk Crash.net, bahwa keberuntungan tidak berpihak padanya di Tiongkok dan Jepang, saat ia memiliki kecepatan untuk menang, dan yakin momentum akan kembali berbalik menguntungkannya.

“Jelas, dia berada di posisi yang sangat bagus saat ini, dan momentum berpihak padanya.

“Tetapi, saya memiliki cukup pengalaman dari kejuaraan yang telah saya menangkan sendiri tentang bagaimana momentum berayun sepanjang tahun.

“Dan juga melihat kejuaraan tahun lalu. Sejujurnya, saya bahkan tidak mempertimbangkannya [selisih poin].

“Saya hanya ingin membalas budi dengan naik ke podium teratas.

“Tiga balapan pertama saya memiliki performa yang memungkinkan hal itu. Akhir pekan ini saya sama sekali tidak memiliki performa yang memungkinkan hal itu.

“Saya bisa saja berdiri di sini sekarang dengan tiga hasil yang sangat berbeda dari tiga balapan terakhir dan ini hanya akan menjadi kejadian yang tidak terduga.

“Tetapi jelas, keadaan berjalan berbeda di Jepang dan Tiongkok. Tapi begitulah Formula 1 kadang-kadang.”

Russell
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

F1 Results
F1 GP Miami 2026: Antonelli Selamat dari Ancaman Verstappen untuk Pole
02/05/26
George Russell, Kimi Antonelli, 2026 Miami F1
F1 News
Mercedes Ungkap Penyebab Start Buruk Antonelli di Sprint Race Miami
02/05/26
Antonelli's poor starts in 2026 continued
F1 News
Leclerc Akui Ledakan Radio ke Antonelli di Sprint Miami Terlalu Kejam
02/05/26
Leclerc hit out at Antonelli's driving in the Miami sprint
F1 Results
Klasemen F1 2026 setelah Sprint Race Grand Prix Miami
02/05/26
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, 2026 Miami F1
F1 News
Ferrari Ungkap Paket Pembaruan Besarnya untuk GP Miami
01/05/26
Ferrari's upgraded 2026 F1 challenger (pic: Adam Cooper)
F1 Results
F1 GP Miami 2026: Norris Putus Rentetan Pole Mercedes di Sprint Qualifying
01/05/26
Norris celebrates his first pole of 2026