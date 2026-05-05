Russell "Tidak Lupa Caranya Balapan" di Tengah Dominasi Antonelli

George Russell menegaskan dirinya "belum lupa cara mengemudi" setelah Grand Prix Miami yang berat di mana rekan setimnya, Andrea Kimi Antonelli, kembali menang.

Russell memasuki musim baru sebagai favorit untuk memenangkan gelar, tetapi saat ini tertinggal 20 poin dari rekan setimnya, Kimi Antonelli, setelah empat putaran.

Pembalap Italia itu sedang menjalani awal yang dominan di musim F1 keduanya, memenangkan tiga Grand Prix terakhir dari posisi pole.

Antonelli menjadi pembalap pertama dalam sejarah F1 yang memenangkan tiga Grand Prix pertamanya dari pole.

Sementara itu, Russell kesulitan sepanjang akhir pekan di Miami, finis 43,051 detik di belakang Antonelli di posisi keempat.

“Saya belum lupa caranya mengemudi”

Ketika ditanya tentang performa Antonelli melawan dirinya, Russell mengatakan kepada Sky F1 pada hari Minggu: “Dia adalah pembalap yang fantastis, dan dia sangat cepat sejak hari pertama.

“Anda tidak akan memenangkan semua kejuaraan sebagai pembalap muda jika Anda tidak memiliki kecepatan.

“Tetapi saya masih memiliki kepercayaan diri, dan saya juga sudah pernah berada di posisi itu; saya belum lupa cara mengemudi.

“Ini memang sedikit sulit, tetapi kami sudah menjalani empat balapan, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh dan kami akan mengevaluasi kembali semuanya dalam beberapa minggu ke depan.”

Russell kemudian menjelaskan kepada media, termasuk Crash.net, bahwa keberuntungan tidak berpihak padanya di Tiongkok dan Jepang, saat ia memiliki kecepatan untuk menang, dan yakin momentum akan kembali berbalik menguntungkannya.

“Jelas, dia berada di posisi yang sangat bagus saat ini, dan momentum berpihak padanya.

“Tetapi, saya memiliki cukup pengalaman dari kejuaraan yang telah saya menangkan sendiri tentang bagaimana momentum berayun sepanjang tahun.

“Dan juga melihat kejuaraan tahun lalu. Sejujurnya, saya bahkan tidak mempertimbangkannya [selisih poin].

“Saya hanya ingin membalas budi dengan naik ke podium teratas.

“Tiga balapan pertama saya memiliki performa yang memungkinkan hal itu. Akhir pekan ini saya sama sekali tidak memiliki performa yang memungkinkan hal itu.

“Saya bisa saja berdiri di sini sekarang dengan tiga hasil yang sangat berbeda dari tiga balapan terakhir dan ini hanya akan menjadi kejadian yang tidak terduga.

“Tetapi jelas, keadaan berjalan berbeda di Jepang dan Tiongkok. Tapi begitulah Formula 1 kadang-kadang.”