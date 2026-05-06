Allan McNish Ceritakan Pengalaman Pertamanya sebagai Bos Audi

Racing Director Audi, Allan McNish, mengungkapkan pengalamannya di akhir pekan pertamanya dalam peran barunya di Formula 1 setelah akhir pekan yang beragam bagi tim.

Setelah kepergian Jonathan Wheately, McNish - mantan pembalap Toyota F1 dan pemenang tiga kali Le Mans 24 Hours - mengambil alih operasional tim di trek untuk pertama kalinya.

Meskipun Audi menunjukkan kecepatan satu putaran yang kuat di Grand Prix Miami, untuk ketiga kalinya berturut-turut, tim gagal mengkonversinya menjadi poin karen masalah reabilitas menghantui kedua mobil sepanjang akhir pekan.

Namun, hal ini tidak mengurangi antusiasme pria Skotlandia itu untuk tantangan barunya.

“Ini bagus,” kata McNish. “Saya hidup untuk balapan. Saya telah hidup untuk balapan sepanjang hidup saya, sejak saya berusia 11 tahun. Itulah yang saya cintai, itulah yang membuat saya bangun di pagi hari, itulah gairah saya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Ketika saya mengatakan saya hidup untuk balapan, saya tidak akan pulang dengan bahagia kecuali kami menang. Dan saya tahu itu tidak selalu terjadi, karena dalam balapan sepanjang karier Anda, Anda lebih sering kalah daripada menang. Itu hanya statistik alami, kecuali mungkin satu atau dua.

“Tetapi kenyataannya adalah lingkungan ini adalah lingkungan yang menjadi hidup saya, karier saya, hobi saya, gairah saya. Senang berada di sini. Alternatifnya tidak.”

McNish bukanlah mantan pembalap pertama yang memimpin tim F1, tetapi penunjukkan ini terasa melawan arus saat banyak engineer saat ini menempati jabatan strategis di suatu tim.

Namun, dengan pengalaman sebelumnya memimpin tim Formula E Audi meraih kesuksesan kejuaraan, pria berusia 56 tahun ini tidak mendapatkan posisi tersebut hanya melalui reputasinya sebagai pembalap.

“Sebenarnya saya lebih gugup sekarang daripada sebelumnya,” canda McNish saat menghadapi media. “Saya sudah beberapa kali berada di sirkuit. Ini bukan pertama kalinya, jadi saya mengerti seluk-beluk dunia, bisa dibilang begitu.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jelas, kami memiliki banyak pengalaman di berbagai bidang tim, dan itu bagus. Saya tahu cukup banyak hal yang perlu kami kerjakan bukanlah hal yang operasional.

“Namun di sisi lain, ini sebenarnya adalah acara terbesar yang pernah diadakan tim dari sudut pandang pemasaran dan komunikasi, dengan acara-acara di pusat kota, jadi ada banyak hal lain selain yang terjadi di sini juga - putaran cepat pertama yang pernah ada, dan hal-hal lainnya.

“Jadi sebenarnya mencakup banyak area, lebih dari sekadar aspek operasional direktur balap, yang memang harus Anda lakukan dalam peran tersebut.

“Mungkin saya perlu mencoba meluangkan sedikit waktu untuk istirahat.”