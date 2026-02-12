Hulkenberg Klaim Mobil Radikal Audi Tak Tertinggal Jauh dari Rival

Nico Hulkenberg yakin bahwa mobil baru Audi yang radikal "tidak terlalu jauh" dari posisi tengah klasemen saat tes F1 Bahrain berlanjut.

Merek ikonik Jerman ini melakukan debutnya di F1 musim ini sebagai tim pabrikan, setelah mengambil alih tim Sauber.

Penantang F1 2026 tim, R26, langsung mencuri perhatian pada hari pertama tes Bahrain dengan tampilan sidepod yang lebih radikal jika dibandingkan Shakedown Barcelona.

Meski program tes mereka tidak terlalu mulus, dengan Hulkenberg sempat mogok pada hari Rabu, mobil F1 Audi telah menyelesaikan lebih dari 200 lap dengan dia dan rekan setimnya, Gabriel Bortoleto, sejauh ini.

Audi “membuat langkah besar” dengan mobil F1 2026

Setelah hari kedua tes Bahrain, Hulkenberg merasa bahwa Audi telah mengalami "langkah maju yang besar" sejak uji coba di Barcelona.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Berbeda. Sangat berbeda,” katanya kepada situs web resmi F1 ketika ditanya tentang mobil Audi yang telah diperbarui.

“Saya pikir ini adalah langkah maju yang besar, dalam hal performa, dalam hal reabilitas, hanya untuk bisa melakukan beberapa putaran, menempuh beberapa kilometer dengan mobil.

“Kami telah membuat beberapa langkah besar ke depan dari Barcelona ke sini. Kemudian, Bahrain adalah sirkuit yang sangat, sangat berbeda dari Barcelona, ​​jauh lebih banyak tikungan dan lintasan yang terputus-putus.

“Ini adalah trek yang sangat sulit dan tidak kenal ampun, ini benar-benar mengungkap banyak kelemahan secara historis dari mobil mana pun karena aspal yang kasar, cengkeraman yang rendah, sangat berangin, suhu trek yang panas.

“Jadi, tidak banyak trek di mana Anda menemukan kondisi yang lebih sulit. Jadi, ini adalah uji coba yang benar-benar bagus.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Hulkenberg menambahkan bahwa tim "terus-menerus" mengerjakan unit daya baru mereka, tetapi merasa tim tidak terlalu jauh dari posisi di mana pertarungan di lini tengah akan terbentuk.

“Yah, kami terus-menerus mengerjakan unit daya, menyempurnakan berbagai hal… atau, mencoba, menjalankan pengaturan yang berbeda,” katanya.

“Tetapi ini benar-benar proses langkah demi langkah dan putaran demi putaran. Kami mencoba berbagai hal, memberikan umpan balik tentang bagaimana rasanya, menyesuaikannya lagi, lalu keluar lagi. Jadi, ini benar-benar minggu uji coba.

“Saya pikir kami tidak terlalu jauh, dari apa yang dapat saya perkirakan, dalam hal lini tengah.

“Tetapi selalu sulit untuk mengatakannya karena hanya mode energi saja, ada perbedaan waktu putaran yang sangat besar di dalamnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Beban bahan bakar selalu menjadi tanda tanya.

“Jadi, saya tidak tahu, tetapi saya tahu jalan masih panjang, masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan, dan saya pikir ada lebih banyak potensi setelah kita menyempurnakan berbagai hal.”