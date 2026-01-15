Sponsor Baru Audi Sindir Livery Ferrari yang 'Tidak Bagus'

Kepala pemasaran sponsor utama baru Audi di F1, Revolut, mengkritik desain livery Ferrari musim lalu.

Penambahan logo sponsor utama Ferrari, HP, pada SF-25 mengundang polemik, dengan banyak warna biru yang dipakai HP merusak tampilan mobil.

Antoine Le Nel, kepala pemasaran sponsor utama Audi, Revolut, juga mempertanyakan keputusan Ferrari tersebut.

“Tidak bermaksud menyinggung, tetapi menurut saya apa yang dilakukan HP dan Ferrari pada mobil mereka tidak bagus dari perspektif desain. Bagaimana bisa Anda menaruh warna biru pada mobil merah? Ini tidak bagus,” kata Le Nel kepada Business of Sport.

“Meskipun saya ingin memberikan pujian besar kepada Mastercard dan McLaren, saya pikir itu adalah hal yang bagus dalam hal branding. [Google] Chrome juga, saya pikir apa yang telah mereka lakukan dengan roda dan sebagainya, jadi saya pikir ada merek-merek yang melakukan pekerjaan yang sangat baik dan itu berhasil dengan sangat baik.

“Kemudian, ketika saya melihat identitas merek Audi dan Revolut, itu terasa sangat alami. Jadi itu elemen pertama.”

Kenapa Revolut memilih Audi

Le Nel mengatakan Audi langsung menarik perhatian Revolut.

“Audi dengan cepat menjadi pilihan favorit,” jelasnya. “Keselarasan terjadi sangat cepat.”

“Pertama, dari perspektif merek, jika Anda melihat merek Audi, itu premium, tetapi mudah diakses. Ferrari sangat premium, Aston Martin sangat premium, McLaren sangat premium dan seterusnya, tetapi bisakah Anda benar-benar terhubung dengan Ferrari?

“Itu sangat berbeda. Audi, Anda benar-benar dapat mengaksesnya – ini adalah kemewahan yang mudah diakses dalam banyak hal.”

Le Nel menambahkan: “Narasi ini sangat penting. Kami di Revolut hadir untuk mendisrupsi perbankan dan untuk menang melawan perusahaan-perusahaan mapan. Dan Audi adalah salah satunya.

“Audi luar biasa dari perspektif itu karena mereka memasuki olahraga yang bisa dibilang olahraga tersulit di planet ini saat ini. Mereka memulai dari nol dan membangun mobil mereka sendiri.

“Bukannya seperti Cadillac yang membeli seluruh mobil dan sebagainya, Audi membangun semuanya sendiri. Seluruh sasis, seluruh mesin, transmisi, unit daya, semuanya dibuat sendiri.

“Persis seperti Revolut. Kami membangun semuanya sendiri: kami mulai dari nol dan membangunnya, dan itulah yang dilakukan Audi.”