FOTO: Audi Membawa Desain Sidepod Radikal ke Tes F1 Bahrain

Audi membuat pernyataan setelah tampil dengan desain sidepod yang sangat berbeda pada hari pertama tes F1 Bahrain 2026.

Mantan tim Sauber itu tiba di Bahrain International Circuit dengan sidepod yang sepenuhnya direvisi dari yang sebelumnya mereka pakai saat tes Barcelona.

Beberapa perubahan memang diharapkan terjadi saat tes mengingat F1 berada di awal siklus regulasi baru. Tapi, sidepod Audi mencuri perhatian saat R26 keluar dari garasi dan melaju di trek pada Rabu pagi.

Audi telah mengganti lubang udara samping konvensional yang terlihat pada spesifikasi peluncuran dan di Barcelona dengan konsep yang lebih sempit dan lebih vertikal.

Desain baru ini memiliki kemiripan dengan konsep 'zeropods' Mercedes yang terkenal dan akhirnya gagal, yang diperkenalkan pabrikan Jerman tersebut pada awal era efek tanah pada tahun 2022.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Audi's update has caused quite a stir

Selain sidepod baru, Audi juga menghadirkan desain sayap depan baru pada uji coba pramusim di Bahrain dengan aktuator sayap depan ganda.

Gabriel Bortoleto akan mengemudikan R26 pada Rabu pagi, sebelum menyerahkan kemudi kepada rekan setimnya, Nico Hulkenberg, yang akan mengemudikan mobil tersebut pada sesi sore.

Desain mobil F1 2026 akan berubah lebih lanjut sebelum Grand Prix Australia di Melbourne pada 8 Maret, meskipun beberapa tim termasuk McLaren bersikeras akan mempertahankan spesifikasi pengujian mereka untuk putaran pertama.

Tes pra-musim tiga hari pertama berlangsung dari 11-13 Februari, sebelum Sirkuit Internasional Bahrain menjadi tuan rumah uji coba kedua antara 18-20 Februari.

Article continues below ADVERTISEMENT