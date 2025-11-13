Audi Memamerkan Konsep Livery 2026 Jelang Musim Debut F1

Audi memamerkan konsep livery untuk mobil F1 2026 mereka.

Audi R26 concept F1 car
Audi telah meluncurkan skema warna yang akan ditampilkan pada mobil F1 pertama mereka pada tahun 2026.

Raksasa otomotif Jerman akan memasuki F1 musim depan dengan sasis dan unit daya mereka sendiri, mengmbil alih tim Sauber.

Pada hari Rabu, Audi mengungkapkan konsep livery dan desain mobil menjelang debut F1 mereka musim depan di Audi Brand Experience Centre di Munich.

Audi mengatakan konsep hati untuk R26 "Memberikan preview yang sangat berbeda dari skema warna dan desain mobil balap Formula 1 pertama merek tersebut, yang akan diluncurkan pada Januari 2026."

Konsep liverynya mengambil inspirasi dari sejarah motorsport Audi dan menampilkan hasil akhir yang sepenuhnya titanium. Menurut Audi, tujuan mereka adalah untuk memiliki "mobil paling mencolok di trek balap" pada tahun 2026.

Audi ingin jadi penantang gelar F1 pada 2030

Side view of R26
"Motorsport adalah bagian dari DNA Audi dan selalu menjadi kekuatan pendorong di balik kemajuan teknologi dan inovasi," kata CEO Audi Gernot Dollner. 

"Dengan memasuki puncak olahraga motor, Audi membuat pernyataan yang jelas dan ambisius.

"Ini adalah bab selanjutnya dalam pembaruan perusahaan. Formula 1 akan menjadi katalis untuk perubahan menuju Audi yang lebih ramping, lebih cepat, dan lebih inovatif.

"Kami tidak memasuki Formula 1 hanya untuk berada di sana. Kami ingin menang. Pada saat yang sama, kami tahu bahwa Anda tidak menjadi tim teratas di Formula 1 dalam semalam.

"Dibutuhkan waktu, ketekunan, dan pertanyaan tanpa lelah tentang status quo. Pada tahun 2030, kami ingin berjuang untuk gelar Kejuaraan Dunia.”

Audi mempertahankan line-up Sauber musim ini untuk 2026, yang berisikan Nico Hulkenberg dan Gabriel Bortoleto.

"Perjalanan ini bukan hanya tentang tujuan tetapi tentang terlibat dengan orang-orang yang membuat setiap langkah menjadi mungkin. Ini tentang pola pikir, fokus, ketahanan, dan kepercayaan diri Anda tanpa berpuas diri," kata Team Principal Jonathan Wheatley.

"Tim pemenang juara tidak dibangun di atas sihir - mereka dibangun di atas orang-orang yang percaya satu sama lain, dalam proses, dan di tujuan.

"Pembalap kami, Nico dan Gabi, mewujudkan semangat itu. Mereka membawa gairah dan rasa lapar dan memperlakukan setiap putaran sebagai kesempatan untuk belajar dan bergerak maju."

Sauber saat ini berada di urutan kesembilan dalam kejuaraan konstruktor dengan 62 poin, tetapi hanya 20 poin di belakang Racing Bulls yang berada di urutan keenam.

R26 asli akan memulai debutnya di trek pada tes tertutup di Barcelona pada akhir Januari.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

