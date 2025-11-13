Franchise Burger di Australia Minta Maaf atas 'Kutukan' ke Piastri

Franchise burger Australia membatalkan promosi sebagai respons terhadap menurunnya performa Oscar Piastri di F1.

Piastri's hopes of winning a maiden F1 title are fading
Grill’d, sebuah Franchise burger asal Australia, meminta maaf atas 'kutukan' yang mereka beri ke Oscar Piastri di tengah penurunan performanya.

Mereka membuat promosi burger gratis setiap kali Piastri naik podium, namun selama lima putaran sejak promosi itu dibuat pembalap McLaren itu tidak pernah naik podium.

Piastri belum pernah finis di tiga besar sejak kemenangan terakhirnya di Grand Prix Belanda akhir Agustus lalu, membuatnya kini tertinggal 24 poin dari Lando Norris dengan tiga balapan tersisa.

Grill’d meminta maaf di media sosial kepada "semua orang yang percaya pada 'kutukan'" dan sejak itu mengubah promosi yang berlangsung hingga pertengahan Desember menjadi hanya saat Piastri menyelesaikan balapan.

"Kami tidak pernah bermaksud membuat burger yang begitu lezat hingga dapat mengubah sejarah F1," tambah mereka.

Kecelakaan Piastri di Sprint Race, dan penalti 10 detik di Grand Prix Sao Paulo, tidak banyak meredam desas-desus 'kutukan' tersebut, yang membuat seorang penggemar bersuara untuk "menghentikan promosi ini dan memberi kami harapan untuk tiga balapan terakhir" pada sebuah postingan di halaman Facebook perusahaan.

Bisakah Piastri kembali menemukan performanya?

Piastri melihat keunggulan 34 poin yang dimilikinya setelah kemenangan Zandvoort berubah menjadi defisit 24 poin hanya dalam enam Grand Prix.

Performa kedua pembalap McLaren dalam beberapa bulan terakhir sangat kontras, dengan Norris meraih kemenangan beruntun di Mexico City dan Brasil untuk mengendalikan perebutan gelar juara.

Manajer Piastri, legenda F1 Australia Mark Webber, telah mengungkapkan rencana untuk membantu pembalapnya kembali ke performa terbaiknya.

"Baiklah, buat dia bangkit," kata Webber kepada Channel 4. "Saya rasa motivasinya tidak rendah, begitulah adanya.

"Dia mengalami masa-masa sulit, tetapi ini tentang karakter, melawan motivasi mendalam yang dibutuhkan saat ini untuk bangkit dan ini adalah tahun ketiganya di F1, jadi dia perlu menemukan karakter itu untuk bangkit kembali."

Piastri picked up a costly penalty for a three-way tangle in Brazil
Meskipun Brasil akhirnya terbukti menjadi akhir pekan yang sulit bagi Piastri, McLaren merasa kecepatannya "menggembirakan".

"Dari segi kecepatan, saya pikir kecepatannya cukup menggembirakan di stint kedua dan ketiga," kata Team Principal McLaren, Andrea Stella.

"Pada stint pertama, Oscar mengalami kerusakan setelah mengalami lock-up dan dia juga berpikir stint itu akan panjang, tetapi pada stint kedua dan ketiga, saya pikir performanya bagus dan saat berbicara dengan Oscar, beberapa adaptasi yang kami bicarakan dalam kondisi cengkeraman rendah ini, saya pikir dia mampu melakukannya selama balapan.

"Jadi, saya pikir kami mengambil dari acara ini indikasi yang menggembirakan dari segi performa dan kecepatan balapan, dan kemudian saya pikir kami menuju sirkuit di mana perilaku ban seharusnya lebih normal sekarang, yah, sejujurnya kami pergi ke Vegas, saya sudah memikirkan Qatar dan Abu Dhabi, kami pergi ke Vegas.

"Jadi di Vegas kita akan lihat, ini bisa menjadi rezimnya sendiri, seperti yang terjadi di masa lalu dengan banyak graining, jadi saya pikir ini akan menjadi balapan yang berdiri sendiri, tetapi ada pembelajaran yang baik di tiga balapan ini untuk Oscar dan ini membuat kami optimis untuk tiga balapan terakhir."

In this article

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

