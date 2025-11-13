Colapinto Kritik Stroll yang “Selalu Menabrak Pembalap Lain”

Franco Colapinto mengkritik Lance Stroll setelah menyaksikan langsung insiden Gabriel Bortoleto.

Franco Colapinto telah meluncurkan kritikan pedas untuk Lance Stroll setelah Grand Prix Sao Paulo.

Stroll terlibat dalam tabrakan awal yang mengakhiri balapan pembalap tuan rumah Gabriel Bortoleto saat pembalap Sauber menabrak dinding di Bico de Pato saat dia coba membayar kesalahan pada putaran pembukaan.

Colapinto menyaksikan kejadian itu dari belakang dan menganggap Stroll "selalu menyingkirkan pembalap lain" dan "tidak melihat" ke cerminnya.

"Stroll selalu menyingkirkan pembalap lain, tidak melihat ke cermin, tidak meninggalkan ruang di trek, dan dia menempatkan Gabi di dinding. Itulah yang dia lakukan setiap saat,” kata Colapinto yang membalap di Alpine.

Sementara itu, Bortoleto tidak menyalahkan Stroll dan yakin bahwa itu hanyalah insiden balap.

"Itu adalah start yang baik, saya menyalip dua mobil, Lewis [Hamilton] dan Colapinto di sisi luar Tikungan enam," dia menjelaskan. “Itu adalah manuver yang bagus.

"Dan kemudian Lance, aku hanya sejajar dengannya dari tikungan sembilan. Tidak ada saling menyalahkan di sini. Saya pikir, Anda tahu, hanya putaran satu dan saya berada di luar.

“Dia membuka sedikit lebih dari apa yang ada ruang di sana. Dia menyenggol ban depan saya dan saya berakhir di dinding.

"Saya pikir ini adalah insiden balap. Jelas, jika dia memberi sedikit lebih banyak ruang, saya akan mengambil tikungan, dan mungkin menyalipnya karena dia memiliki ban yang lebih buruk daripada yang saya miliki karena saya menggunakan Soft.

"Tapi sekali lagi, ini adalah insiden balap. Dia tidak melakukannya dengan sengaja, aku yakin. 

“Setiap kali aku bertarung dengannya, dia bersikap adil padaku. Jadi itu hanya balapan.”

Balapan kandang yang ‘menyakitkan’ untuk Bortoleto

Itu memperparah balapan kandang pertama yang menyedihkan untuk Bortoleto, yang pada hari Sabtu lolos dari kecelakaan mengerikan di Sprint Race.

"Pekan akhir pekan yang berat," Bortoleo mengakui. “Akhir pekan untuk melupakan dan melanjutkan. 

:Saya hanya mengambil sisi positif bahwa seluruh negara saya ada di sini mendukung saya, orang Brasil.

"Dan saya hanya sedih karena saya belum bisa balapan hari ini dan menunjukkan sedikit kecepatan yang saya yakini kami miliki. 

“Itu berasal dari saya, dari insiden saya di Sprint Race yang menyebabkan saya tidak melakukan kualifikasi. Jadi aku akan menjadi orang pertama yang kasar pada diriku sendiri di sini, kau tahu.

"Saya percaya itu adalah konsekuensi dari hal-hal yang terjadi sebelumnya di akhir pekan. Tapi bagaimanapun, maksudku, jelas itu lebih menyakitkan karena ini adalah balapan kandangku, tapi ini hanya akhir pekan yang lain. Kami memiliki begitu banyak yang baik, kami juga memiliki yang buruk.

"Dan tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. Saya hanya perlu melanjutkan, menganalisis hal-hal dan belajar dari kesalahan saya dan melanjutkan ke yang berikutnya.”

