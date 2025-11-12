Piastri Akui Team-Order Monza Masih Menghantuinya di Baku

,

Oscar Piastri mengakui bahwa keputusan McLaren menukar posisi pembalap di Grand Prix Italia terus menghantui pikirannya pada akhir pekan yang buruk di Baku.

McLaren meminta Piastri untuk membiarkan rekan setim sekaligus rival perebutan gelar juara, Lando Norris, lewat setelah ia mengalami pit stop yang lambat sehingga membuatnya tertinggal di belakang Piastri.

Pembalap Australia itu telah setuju untuk membiarkan pembalap Australia itu masuk pit terlebih dahulu demi mempertahankan posisi finis 2-3 tim di Monza.

Piastri awalnya mempertanyakan keputusan tersebut, tetapi kemudian setuju bahwa keputusan McLaren "adil" dan sejalan dengan kebijakan mereka untuk tetap bersikap adil terhadap para pembalap yang bersaing memperebutkan gelar juara dunia.

Itu mengawali penurunan drastis Piastri, yang kini tertinggal 24 poin di belakang Norris, dengan akhir pekan yang penuh bencana di Grand Prix Azerbaijan jadi momen krusial.

Berbicara kepada podcast Beyond The Grid F1 sebelum Grand Prix Sao Paulo, di mana Piastri kembali tertinggal dari Norris, ia mengakui bahwa urutan tim McLaren di Monza memengaruhi pikirannya menjelang Baku.

"Pada akhirnya, ini merupakan kombinasi dari beberapa hal," jawab Piastri ketika ditanya apakah ia mengerti mengapa akhir pekannya di Azerbaijan berjalan begitu buruk.

"Tentu saja balapan sebelumnya adalah Monza, yang menurut saya bukan akhir pekan yang hebat berdasarkan performa saya sendiri, dan jelas ada masalah dengan pitstop.

"Tapi juga di Baku sendiri, hari Jumat itu sulit. Segalanya tidak berjalan lancar, saya mengemudi terlalu keras. Saya tidak terlalu puas dengan cara saya mengemudi dan akhirnya mungkin mencoba sedikit memperbaiki kesalahan itu pada hari Sabtu."

The title race took a twist when Piastri crashed out in Baku

Akhir pekan baku 'terburuk dalam karier balapan'

Piastri melanjutkan: ”Ada beberapa hal menjelang balapan, katakanlah, yang mungkin kurang membantu.

“Lalu hal-hal yang terjadi di akhir pekan - kami mengalami masalah mesin di FP1 yang agak mengganggu, lalu saya mengemudi dengan kurang baik, kami menggunakan ban C6 akhir pekan itu yang sekarang terkenal sulit dikendalikan. Ada banyak hal kecil yang akhirnya berpengaruh.

“Saya merasa kecepatan saya bagus di hari Sabtu, tetapi saya terlalu memaksakan diri. Itu adalah akhir pekan terburuk yang pernah saya alami dalam balapan, tetapi mungkin yang paling bermanfaat dalam beberapa hal.

“Tidak ada yang akan pernah sempurna. Banyak hal berjalan sangat baik di titik-titik tertentu musim ini, tetapi banyak hal di sepanjang jalan juga tidak sempurna. Begitulah adanya.

"Itu terjadi pada siapa pun, tidak peduli seberapa besar pencapaianmu, dan itu terjadi pada semua orang. Tidak ada satu orang pun di dunia balap yang tidak memiliki kisah buruk tentang bagaimana akhir pekan mereka berakhir buruk.

"Saya pikir melihatnya seperti itu sangat membantu, tetapi Anda juga tetap perlu belajar apa yang perlu Anda pelajari dari akhir pekan seperti itu."