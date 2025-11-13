Komentar Pedas Chairman Ferrari Jadi Pertanyaan Besar

Alasan di balik kritik Chairman Ferrari John Elkann terhadap kedua pembalapnya, Lewis Hamilton dan Charles Leclerc telah dipertanyakan.

Setelah Grand Prix Sao Paulo yang menyedihkan di mana Ferrari menderita double-DNF, Elkann mengatakan Hamilton dan Leclerc perlu "berbicara lebih sedikit" dan “fokus berkendara”, sebuah kritik mengejutkan kepada kedua pembalap.

Setelah balapan, juara dunia tujuh kali Hamilton menggambarkan musim perdananya bersama Ferrari sebagai "mimpi buruk", sebelum dia dan rekan satu timnya Leclerc kemudian mengeluarkan postingan media sosial yang menantang setelah komentar Elkann yang membuka mata.

"Saya pikir itu lebih bisakah kita fokus untuk tidak turun ke posisi keempat di konstruktor dan kembali ke posisi kedua atau bahkan ketiga," kata reporter pitlane Sky Sports F1 Ted Kravitz kepada The F1 Show ketika ditanya oleh pembawa acara Simon Lazenby apakah komentar Elkann adalah 'percikan atau tamparan'.

“Ini adalah tanda bagaimana Ferrari sekarang menilai musim mereka, di mana mereka selesai di konstruktor'. Kedua akan dianggap sukses. Mereka bisa mengandalkan itu. Ini adalah titik keras dan data yang dingin dan mereka dapat mengatakan 'kami memiliki mobil tercepat kedua, tidak terlalu buruk, kami tidak memenangkan balapan tetapi semuanya baik-baik saja'.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Tapi jangan lupa bahwa orang-orang yang membuat Ferrari berada di urutan kedua dalam kejuaraan konstruktor adalah Charles dan Lewis, karena mereka terus mendulang poin.

“Dan jangan lupa bahwa mobil ini memiliki cacat mendasar di dalamnya bahwa upgrade Belgia tidak dapat memperbaiki dalam hal papan Belgia dan tidak dapat menjalankan mobil rendah dan tidak dapat menemukan perbaikan di sekitar itu.

“Jadi itu adalah pengemudi yang telah mendapatkan poin dan bagi Elkann untuk secara terbuka memilih mereka... Para pengemudi memiliki bahu lebar, Lewis melakukan pesan itu di media sosial, apakah Anda memperhatikan Charles Leclerc mengeluarkan satu juga?

“Mereka mengeluarkan tema persatuan dengan mengatakan 'lihat, kami hanya memikirkan yang terbaik dari tim'. Itu jelas apa yang dipikirkan para pengemudi.

“Tidak apa-apa bagi Elkann untuk mengatakan apa yang dia inginkan, dia adalah presiden tim, tetapi untuk mengatakan para pembalap harus kurang memikirkan diri mereka sendiri dan lebih memikirkan tim, para pembalap memikirkan tim, tentu saja mereka.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Mungkin mereka menangkap Elkann pada titik di mana dia melihat DNF ganda, itu yang terburuk untuk sebuah tim, tidak ada yang suka melihat DNF ganda, itu jelas. Apakah Elkann akan berpikir apakah komentarnya agak kuat, saya tidak tahu.

“Apa yang akan dikatakan Lewis? Dan apa yang akan dikatakan Charles? 'Oh aku baik-baik saja dengan itu'. Tidak ada yang akan membeli itu. Kamu tidak bisa menyangkal apa yang sedang terjadi.”

Kravitz kemudian menyarankan bahwa "itu adalah mimpi buruk yang benar-benar memiliki Elkann".

Apakah duet Ferrari egois?

Ikuti analis Sky Sports F1 dan mantan ahli strategi tim Bernie Collins mengakui bahwa pengemudi itu egois, meskipun dia menekankan baik Hamilton dan Leclerc pada akhirnya mendorong ke arah yang sama untuk meningkatkan Ferrari.

“Pembalap F1 pada dasarnya adalah orang yang egois, begitulah cara mereka mencetak poin. Mereka keluar untuk mereka, mereka keluar untuk mendapatkan kejuaraan pengemudi. Itulah mengapa kami sering membicarakannya ketika McLaren mencoba membuat mereka melakukan hal tim,” kata Collins.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Tapi niat kedua pengemudi bukan untuk DNF pada hari Minggu. Pada hari Minggu mereka sejajar, poin maksimum untuk keduanya adalah apa yang mereka kejar.

“Dulu ada pepatah ketika Anda berada di garasi - 'pemukulan akan berlanjut sampai moral membaik'. Itu sedikit situasinya, bukan? Dan apa yang telah diperoleh Ferrari? Tidak banyak.

“Ferrari belum memenangkan kejuaraan dalam 19 tahun atau semacamnya dan baik Charles maupun Lewis tidak berada di sana selama itu.

“Ada hal lain yang mendasar ketika Anda melihat investasi yang dilakukan Ferrari dan hasil yang mereka dapatkan dalam hal poin kejuaraan.

“Para pembalap pada dasarnya ingin mencetak poin sebanyak yang mereka bisa, mereka berdua ingin menang. Lewis tidak ingin menjadi pembalap Ferrari yang tidak memiliki podium untuk musim pertama terpanjang bersama Ferrari, dia tidak ingin memiliki tahun pertama tanpa kemenangan. Tak satu pun dari hal-hal yang mereka inginkan terjadi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya tidak percaya mereka berselisih di dalam tim sehingga mereka tidak mendorong tim atau teknik ke depan.

“Semoga dia berada di saat yang salah dan tidak memilih kata-katanya dengan baik. Itu adalah akhir pekan yang mengerikan bagi Ferrari.”