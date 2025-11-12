Valuasi Mercedes F1 Terungkap saat Wolff Berencana Menjual Sahamnya

Toto Wolff sedang dalam negosiasi lanjutan untuk menjual sebagian dari sahamnya di tim F1 Mercedes, dilaporkan pria Austria itu akan melepas 5% sahamnya.

Berdasarkan ketentuan kesepakatan, yang pertama kali dilaporkan oleh Sportico, Mercedes diperkirakan bernilai £4,6 miliar - sebuah rekor untuk tim F1.

Valuasi ini melampaui pembelian saham perusahaan milik McLaren bulan lalu yang menilai tim tersebut senilai £3,5 miliar.

Seorang juru bicara Mercedes mengatakan: "Kami tidak akan berkomentar mengenai hal ini. Tata kelola tim akan tetap sama, dan ketiga mitra berkomitmen penuh terhadap kesuksesan Mercedes-Benz yang berkelanjutan di Formula Satu."

Saat ini Wolff memegang 33% persen saham tim, menjadi pemilik bersama dengan Daimler-Benz dan raksasa kimia Ineos yang juga memiliki saham setara.

Besarnya valuasi Mercedes tentu terbantu oleh prestasi tim, yang meraih sembilan gelar konstruktor dan tujuh gelar pembalap, enam di antaranya bersama Lewis Hamilton.

Mercedes saat ini berada di posisi kedua klasemen konstruktor 2025 dan telah memenangkan dua balapan musim ini berkat George Russell.

Russell berada di posisi keempat klasemen pembalap di belakang duo McLaren, Lando Norris, dan Max Verstappen dari Red Bull.

Rekan setim rookie-nya, Kimi Antonelli, yang menggantikan juara dunia tujuh kali Hamilton setelah pindah ke Ferrari, berada di posisi ketujuh klasemen pembalap.