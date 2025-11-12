Red Bull Umumkan Tanggal Peluncuran F1 2026 dengan Ford

Red Bull jadi tim F1 pertama yang mengungkapkan jadwal peluncuran musim 2026.

Red Bull
Red Bull

Kita masih berada di bulan November, musim 2025 pun masih menyisakan tiga putaran, tapi Red Bull sudah menatap 2026 dengan mengungumkan tanggal peluncuran mobil barunya.

Musim 2026 akan menghadirkan perubahan besar ke dalam regulasi teknis, yang meliputi sasis dan Power Unit baru.

Bagi Red Bull, tahun 2026 juga akan jadi momen bersejarah bagi mereka yang meluncurkan Power Unit mereka sendiri - Red Bull Ford Powertrains.

Pada Selasa malam, Red Bull mengkonfirmasi bahwa mereka akan secara resmi meluncurkan livery baru tim untuk 2026 pada 15 Januari.

Tim saudara Red Bull, Racing Bulls, juga akan turut serta pada peluncuran musim di Detroit, memamerkan skema warna baru mereka.

Berbicara tentang pengumuman tersebut, Team Principal Red Bull Laurent Mekies mengatakan: "Peluncuran era Red Bull Ford Powertrains tidak hanya mewakili langkah berani ke masa depan, tetapi ekspresi yang kuat dari apa yang mungkin terjadi ketika teknik kelas dunia, inovasi, dan semangat bersatu.

“Untuk melihat energi, presisi, dan skala di balik proyek ini sangat menginspirasi. Ini adalah puncak dari beberapa tahun kolaborasi antara dua nama besar dalam olahraga motor. 

“Kami sangat bersemangat untuk memulai babak baru ini, didorong oleh tekad dan keunggulan yang sama yang mendefinisikan Ford dan Red Bull.”

Presiden dan CEO Ford, Jim Farley, menambahkan: “Sejak kami mengumumkan kembalinya kami ke F1 dengan Red Bull, tim Ford telah bekerja siang dan malam untuk bersiap-siap untuk 2026. Tapi ini jauh lebih dari sekadar balapan.

“Ini tentang bagaimana kami menggunakan pembelajaran kami dari F1 untuk membuat mobil dan truk kami lebih baik bagi pelanggan kami. Apa yang akan kita pelajari bersama dengan Red Bull akan menentukan teknologi masa depan dan itulah yang paling menggairahkan saya tentang hubungan ini.”

Rencana pembalap Red Bull untuk 2026

Max Verstappen akan tetap di Red Bull tahun depan, setelah berkomitmen pada tim menjelang Grand Prix Hungaria 2025.

Pembalap Belanda itu lama dikaitkan dengan Mercedes di tengah performa Red Bull yang bergejolak musim ini, tetapi memilih untuk tetap bertahan.

Identitas rekan satu timnya pada tahun 2026 masih belum jelas. Isack Hadjar dianggap sebagai kandidat teratas, sementara itu Yuki Tsunoda kemungkinan akan keluar dari grid pada tahun 2026.

Liam Lawson dan Arvid Lindblad diharapkan untuk membentuk barisan pembalap Racing Bulls, menurut Ted Kravitz dari Sky Sports.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

