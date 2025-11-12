McLaren Pertanyakan Penggantian Power Unit Max Versttappen

McLaren mencari kejelasan dari FIA apakah keputusan Red Bull mengganti Power Unit Max Verstappen akan berdampak pada cost-cap mereka.

Red Bull menarik Verstappen untuk start dari pit-lane di Sao Paulo pada hari Minggu untuk melakukan perubahan signifikan pada mobilnya.

Salah satunya adalah penggantian Power Unit Honda baru pada mobil juara dunia empat kali itu, yang akan sangat penting untuk sisa musim.

Tim harus mengelola komponen mesin mereka sepanjang tahun, dan tim yang memakai lebih dari jumlah elemen Power Unit yang ditentukan oleh FIA harus mengambil penalti grid.

Tim ingin menghindari hukuman seperti itu - dan potensi biaya tambahan dari mesin tambahan.

Tidak mengherankan, McLaren khawatir tentang keputusan Red Bull untuk memberi Verstappen Power Unit baru.

Itu akan memberi Verstappen keuntungan performa kecil, yang bisa sangat penting di balapan seperti Las Vegas karena lintasan lurus yang panjang.

Berbicara kepada wartawan setelah balapan di Sao Paulo, bos McLaren Andrea Stella menjelaskan mengapa tim berencana untuk menanyakan apakah perubahan mesin untuk Red Bull ini akan memengaruhi batas biaya untuk musim ini.

"Sejujurnya, perubahan Power Unit semacam ini, mereka menantang peraturan," kata Stella. “Saya akan tertarik untuk memahami apakah biaya mesin ini sekarang masuk dalam batas biaya atau tidak.

“Jika mesin diubah untuk alasan performa, itu harus masuk dalam cost-cap. Jadi mari kita lihat apakah ini masalahnya, bukan berarti saya akan dapat melihatnya, karena itu semua ada di sisi Red Bull.

"Tapi ini juga salah satu alasan mengapa kami tidak akan melakukannya, karena itu akan berakhir dengan batas biaya."

Pandangan Red Bull

Team Principal Red Bull Laurent Mekies menjelaskan awalnya tim berencana menutup musim tanpa memberi Verstappen Power Unit baru.

Namun, eleminasi Q1 Verstappen yang mengejutkan di Interlagos memberi mereka kesempatan untuk melakukannya.

Itu terbayar, karena Verstappen tampil gemilang untuk finis ketiga setelah memulai dari pit lane.

"Selalu bagus untuk memasang mesin baru," jelas Mekies. “Adalah adil untuk mengatakan bahwa di bagian terakhir musim ini, kami sesuai jadwal untuk menyelesaikan tahun tanpa perlu perubahan.

“Kami hanya merasa bahwa kami akan mengambil kesempatan itu terutama karena kami ingin mengganti mobil lagi.

"Sulit untuk memberi Anda nomor, tetapi celahnya cukup kecil untuk semuanya menjadi penting."